CRICKETS’ LULLABY

Trio fiorentino di prog acustico con una cantante che ha composto un concept-album. Ho mostrato il loro video “As we are normal”

LAMBSTONE

LAMBSTONE, rock band milanese. Abbiamo mostrato e commentato i due video “Revenant” e “Waste”

FLORILEGIO

FLORILEGIO, alias Matteo Palonara, scrive per connettersi con il pianeta Terra, perché da sempre è timido e introverso. Le sue storie sono autobiografie sentimentali, costruite con immagini dense e sguardi non convenzionali. Abbiamo visto i video di “Tende” e “Ortica”

Ecco le bio di questi artisti:

I Crickets’ Lullaby nascono a Firenze da un’idea di Giacomo Aloigi (già chitarrista/programmatore dei Magic Candle Corporation, vincitori del Rock Contest di Controradio nel 1995) e Stefano Magnaschi (già chitarrista dei Soul Hunters di Nicola Vannini).

Nel 2018 i due iniziano a comporre i brani che fin dall’inizio assumono la forma di un concept album in cui confluiscono la passione di Aloigi e Magnaschi per il progressive acustico, la psichedelia, il kraut rock e l’ambient music.

Nel 2019 si unisce a loro la cantante Sara Modesti, la cui voce dai molteplici registri si fonde perfettamente con le atmosfere rarefatte e oniriche delle composizioni.

Il disco viene registrato tra il 2020 e il 2021 a Firenze presso il Koan Studio.

“As long as we have yesterday”, questo il titolo dell’album, è disponibile dal 22 gennaio 2022 in versione vinile+cd (edizione limitata di 500 copie) ed è distribuito dalla Audioglobe ( a breve anche in versione downloadable sul sito www.audioglobe.it).

I Lambstone sono una band “modern-rock” con influenze alternative rock, caratterizzata da una forte componente melodica ed emotiva.

​La band milanese si è fatta già conoscere nel 2015 con il singolo “Grace” in rotazione su Virgin Radio Italia. Il loro album di debutto, pubblicato nel 2017, si intitola “Hunters & Queens” (Vrec /Audioglobe) ed è stato registrato con Pietro Foresti, produttore multi-platino di esperienza internazionale.

L’album ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e critica, e infatti il 2017 ha visto i Lambstone suonare in dozzine di locali in tutta Italia e comparire nel cartellone del prestigioso Pistoia Blues Festival, accanto a nomi come The Cult, Editors e Little Steven. Sono stati inoltre headliners al “Rock In Park” di Milano, festival diventato punto di riferimento della scena rock italiana. A Novembre dello stesso anno i Lambstone hanno avuto l’onore di aprire le due date italiane del Reunion Tour degli L.A. Guns. La band ha concluso il tour di Hunters & Queens con alcune date nell’Europa orientale (Repubblica Ceca, Croazia).

Nel 2019 i LambStonE hanno firmato un contratto di distribuzione con Universal Music Italia per due singoli: “Sign your name” (remake della hit degli anni 80 di T.T. D’Arby) e “Deep”, che hanno dato ulteriore visibilità alla band. Nello stesso anno la band ha calcato nuovamente il palco del Pistoia Blues Festival come opening act italiano per gli hard rockers americani Black Stone Cherry.

La band è entrata in studio nuovamente all’inizio del 2020 per registrare il secondo capitolo della sua storia, sempre sotto la guida del produttore Pietro Foresti. Il nuovo album, “Higher Deeper” uscito a gennaio 2022, contiene 10 tracce che alzano il livello degli standard del suono dei LambStonE, grazie agli arrangiamenti di archi e pianoforte creati a Londra da Burak Kharaman che amplificano il già notevole impatto emotivo che la band da sempre crea con la sua musica.

Lambstone line-up:

Alex “Astro” Di Bello (voce),

Giorgio “Dexter” Ancona (chitarra),

Ale “Jackson” Ancona (chitarra),

Andrea “Illo” Figari (basso),

Andrea “Castello”Castellazzi (batteria)

Florilegio è la creatura musicale di Matteo Polonara .Inizia il suo progetto cantautoriale nel 2015 a suo nome ricevendo in poco tempo riconoscimenti nazionali.

Nel 2015 si stabilizza a Bologna, dove è immerso nella costante ricerca di sé e di una propria dimensione.

Scrive per connettersi con il pianeta Terra, perché da sempre è timido e introverso.

Le sue storie sono autobiografie sentimentali, costruite con immagini dense e sguardi non convenzionali.

A Marzo 2019 esce ” Nella vasca o nel giardino di fianco? “, disco d’esordio autoprodotto uscito per Revubs Dischi, anticipato dai singoli “Sirene” e “La Partenza”.

La canzone “Muto.”, tratta dal medesimo disco, viene scelta dai Modena City Ramblers, per comparire nel lato B di uno dei vinili della collana Sonda Club, indetta dal Centro Musica di Modena.

Nel 2021 Matteo abbandona la sua identità per tramutarsi in Florilegio.

Ad aprile esce il suo primo singolo “Tende”, seguito da “Gonna” e “Ortica” a gennaio 2022.

florilegio.scrive@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/florilegio.scrive

Instagram: https://www.instagram.com/_florilegio_/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6XgH38r5eJ6wHrFmkCV99l

SoundCloud: https://soundcloud.com/florilegio

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCacVZ2hKH8TH7PqcdRtQv6Q

https://linktr.ee/florilegio_

CURRICULUM ARTISTICO:

Florilegio è l’alter ego, la creatura musicale di Matteo Polonara.

Florilegio nasce nel 2021 dalla scissione tra le due parti che compongono Matteo, quella più timida e introversa e quella che invece ha bisogno di stare su un palco ed esprimersi.

Il rapporto di Matteo però con la musica inizia molto tempo prima ed è in continuo sviluppo e ricerca.

Matteo Polonara è un cantautore, polistrumentista, performer e sound designer.

E’ Sound Engineer diplomato presso l’Accademia del Cinema di Bologna inoltre attualmente sta finendo il corso DAMS Musica presso l’Università di Bologna e studia chitarra jazz privatamente.ù

Inoltre, è allestitore di performance sonore audio sensoriali da lui costruite, sound designer per spettacoli e performance teatrali e cura la parte tecnica di un podcast di poesia.

Matteo si appassiona alla musica che era davvero piccolissimo e presto diventa il suo rifugio e modo di comunicare con il mondo esterno. Inizia a prendere lezioni di chitarra che aveva cinque anni, poi di canto e basso elettrico; da quel momento in poi non ho mai smesso di suonare e studiare musica. Diplomato nell’ a. s. 2014/2015 presso il Liceo Musicale Rinaldini di Ancona, conseguendo le relative certificazioni delle competenze al secondo, quarto e quinto anno, in Teoria Analisi Composizione e Contrabbasso, secondo quanto previsto dalla Convenzione con il Conservatorio Rossini di Pesaro. Negli suona in tantissimi progetti e formazioni musicali di tutti i generi, facendo diverse esperienze in studio e molti live in posti e situazioni delle più disparate.

Inizia il suo progetto cantautoriale nel 2015 a nome “Matteo Polonara” girando con le sue prime canzoni tra Marche ed Emilia-Romagna. Si stabilizza a Bologna, dove è immerso nella costante ricerca di sé e di una propria dimensione. Matteo scrive per connettersi con il pianeta Terra, perché da sempre è timido e introverso. Le sue storie sono autobiografie sentimentali, costruite con immagini dense e sguardi non convenzionali.

Dal 2016 collabora con il Mataara Trio, trio di supporto live e in studio, con cui ha tessuto le giuste ambientazioni per le sue storie. Si ritrovano a suonare un po’ dappertutto, tra bettole e festival, ricevendo anche riconoscimenti nazionali e condividendo il palco con band come 99 Posse, Fast Animals and Slow Kids.

A Marzo 2019 esce “Nella Vasca o Nel Giardino di Fianco?”, disco d’esordio autoprodotto registrato presso lo studio “Produzioni Fantasma” e uscito per Revubs Dischi, anticipato dai singoli “Sirene” e “La Partenza”.

Nel 2020 la canzone “Muto.”, tratta dal medesimo disco, viene scelta dai Modena City Ramblers, per comparire nel lato B di uno dei vinili della collana Sonda Club, indetta dal Centro Musica di Modena.

Nel 2021 Matteo sceglie di lasciare alle spalle il passato, abbandonando il suo nome e cognome, per tramutarsi e rigenerarsi. Da qui nasce Florilegio, una ragnatela di suoni e parole tessuta con la collaborazione del Mataara Trio e Pierpaolo Ovarini (dei “Vergine”) con cui attualmente sta producendo e registrando il suo nuovo lavoro presso il Nufabric Basement Studio.

Il 23 aprile 2021 esce “Tende” primo singolo come Florilegio, accompagnato dal videoclip uscito in anteprima su Skytg24 il 27 maggio, seguito dal secondo singolo “Gonna” uscito il 9 luglio e “Ortica” il 28 Gennaio 2022.