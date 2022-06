Come sta Justin Bieber? Nei giorni scorsi la popstar aveva comunicato ai fan di aver contratto la sindrome di Ramsay Hunt e lo aveva fatto con un video in cui mostrava gli effetti della malattia. Nelle ultime ore la voce di Justice ha aggiornato i suoi follower con una nota pubblicata nelle storie di Instagram.

I fan, comprensibilmente preoccupati, attendevano con ansia un aggiornamento sulla malattia di Ramsay Hunt che ha colpito l’artista. Nelle ultime ore Justin Bieber ha aggiornato il suo pubblico con queste parole.

“Vorrei condividere con voi un aggiornamento sulle mie condizioni. Ogni giorno va meglio, e nonostante il disagio ho trovato conforto in colui che mi ha creato e mi conosce. Mi viene in mente che lui sa tutto di me. Conosce il mio lato più oscuro che non mostrerei a nessuno, e costantemente mi accoglie tra le sue braccia amorevole. Questa prospettiva mi ha dato pace durante questi eventi terribili che sto affrontando. So che questa tempesta passerà, ma nel contempo Gesù è con me“.

Un vero e proprio atto di fede, quello pubblicato da Justin Bieber per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. La popstar sta meglio, dunque, e su consiglio medico sta seguendo lo stop dei concerti per rimettersi completamente in forma.

Ancora, i fan italiani erano preoccupati sul destino delle date in Italia, ma per il momento lo show programmato a Lucca del 31 luglio 2022 è confermato, così come le due date del 27 e 28 gennaio 2023 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

La malattia

Nel video pubblicato nei giorni scorsi Justin Bieber ha messo in evidenza la difficoltà di controllare una parte del viso, paralizzata da una malattia chiamata sindrome di Ramsay Hunt causata da un’infezione del virus Herpes Zoster.

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt, dovuta a un virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali causando la paralisi del volto. Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata“.

Per curare la malattia, la popstar ha affermato di essere impegnato in esercizi facciali che gli consentiranno di riprendere il controllo dei muscoli e dei nervi. Soprattutto, Bieber ha espresso dispiacere nei confronti dei fan che lo attendevano per le date del tour più imminenti.

In passato il cantautore si è trovato costretto a fermare i concerti per la malattia di Lyme e una mononucleosi cronica e a questo giro, infatti, prima delle dichiarazioni ufficiali i fan hanno pensato che si trattasse di queste patologie diagnosticate in precedenza.

