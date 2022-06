Marco Arletti di Chimar Spa è il Boss in Incognito che oggi, 14 giugno, sarà protagonista del prime time di Rai2 a partire dalle 21.20 circa. L’amministratore delegato di Chimar spa, un colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali, sarà al centro della nuova puntata del programma con al timone Max Giusti che, in alcune occasioni, farà da spalla al protagonista della ‘storia’. Marco Arletti di Chimar Spa opera nella sede storica che si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, anche se l’azienda conta altre 25 sedi sparse in tutto il nord Italia.

Chimar conta 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi in un anno e Marco Arletti in Boss in Incognito sarà chiamato ad affiancare i suoi dipendenti: Daniele, con cui imparerà a costruire i pallet in legno, Giovanni, che gli insegnerà a imballare macchinari industriali pronti per l’esportazione, Emilia, che lo affiancherà nella realizzazione dei sacchi barriera, e Adam, che lo istruirà nella costruzione di grandi scatole in legno.

Anche in questa puntata, Max Giusti entrerà in incognito nell’azienda dove lavorerà gomito a gomito con Luca nella fabbricazione delle scatole di cartone. Il resto della puntata si svolgerà come di consueto con il Boss pronto a trasformarsi per entrare in incognito nella sua azienda dove rimarrà per una settimana occupandosi delle mansioni più basilari e imparando, da dentro, pregi e difetti della sua fabbrica.

Solo alla fine della settimana, Marco Arletti tornerà a vestire i suoi panni per incontrare i suoi operai rivelando le sue motivazioni e il suo vero volto non senza emozioni e sorprese finali. Lo stesso toccherà fare a Max Giusti rivelando il suo volto a Luca. Cosa scopriremo di questi operai e cosa della Chimar Spa e della famiglia che le ha dato lustro?