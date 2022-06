Dopo il successo della doppia data al Circo Massimo, Vasco Rossi riceverà la Lupa Capitolina. Non un rumor che circola dei fan, ma un vero e proprio invito dell’assessore Onorato che chiede al rocker di Zocca di essere investito con la prestigiosa onorificenza.

Vasco Rossi riceve la Luca Capitolina

Il rocker di Zocca ha letteralmente infiammato la Capitale durante il weekend. Ad ascoltarlo al Circo Massimo erano in 70mila, tutti accorsi al richiamo rock del Blasco che quest’anno, questa estate, si sta riprendendo una scena che aveva lasciato in stand by durante questi 2 anni di terribili di pandemia e restrizioni.

Così Vasco Rossi pubblica la lettera ricevuta da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Media, e ovviamente accetta l’invito. Ecco la lettera:

“Caro Vasco,

in occasione del Suo prossimo concerto a Roma al Circo Massimo l’11 e il 12 giugno, sarebbe un enorme piacere consegnarLe con il Sindaco Roberto Gualtieri e a nome della città di Roma la ‘Lupa Capitolina’, il massimo riconoscimento che Roma Capitale conferisce a personalità illustri che hanno lasciato, e continuano a farlo, un segno indelebile nella cultura e nell’immaginario collettivo della nostra città. Lei non solo ha fatto emozionare milioni di romani con le sue canzoni ma ha dimostrato nella Sua carriera di essere sempre sensibile e attento ai bisogno degli ultimi: dalle lotte contro il razzismo all’impegno durante la pandemia ieri e la guera in Ucraina oggi. Roma è una città che ha una forte vocazione antifascista e di pace, che non lascia indietro nessuno, e Lei incarna appieno questi ideali. La Sua storia con Roma è una storia d’amore e di record. È stato il primo artista a fare 3 date consecutive all’Olimpico nel 2014, record che Lei stesso ha superato nel 2016 con 4 date consecutive sold out già dopo 100 secondi dall’inizio della vendita. Un legame con la nostra città che risale già al 1983 quando ha fatto capolino sui palchi di Roma con due date: a luglio, alla festa dell’Unità di Ostia Antica, e a settembre, con il tour ‘Bollicine’ a Villa Gordiani. Lei è già nella storia di Roma e vorremmo che fosse anche nel futuro della nostra città”.

La risposta di Vasco Rossi

La replica del rocker di Zocca non si è lasciata attendere. Ecco cos’ha scritto il Blasco sui social:

“Dopo tanti anni all’Olimpico ho avuto ancora una volta un’accoglienza straordinaria in queste due ultime notti al Circo Massimo, magica arena per gladiatori. Ti gira la testa da

quanta bellezza ti circonda, quanta gloriosa storia. Rischiavo di distrarmi, Roma. Eh, Roma Caput Mundi era per me, che venivo dalla montagna, irraggiungibile come l’America.

Roma, che ci venivo quando ero ancora uno sconosciuto e andavo in giro per gli uffici della Rai con il Maestro Auli a fare la

promozione. Mi divertivo un sacco, per me che avevo fondato una delle prime radio libere era uno sballo vedere gli studi della radio (quelli della televisione? mai visti allora)”.

Nel 2021 Virginia Raggi ha premiato i Maneskin e la cerimonia è stata trasmessa in diretta social sui canali del Campidoglio. In quel periodo la band di Damiano David era nella piena ondata del successo dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Zitti E Buoni e la vittoria all’Eurovision Song Contest, occasione che ha portato la band ad esplodere come fenomeno mondiale.

Per il momento non è dato conoscere la data in cui Vasco Rossi riceverà la Lupa Capitolina da Roberto Gualtieri, ma siamo certi che il Blasco renderà partecipi tutti i suoi fan.

Nel frattempo, il rocker di Zocca continua la sua marcia lungo tutta l’Italia: il 17 giugno il tour continua allo Stadio San Filippo di Messina per poi continuare secondo il seguente calendario:

22/06/2022 – Bari – Stadio San Nicola

26/06/2022 – Ancona – Stadio del Conero

30/06/2022 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

