The Rookie 5 ci sarà? Stasera, lunedì 13 giugno, vanno in onda gli ultimi due episodi della quarta stagione della serie tv con Nathan Fillion. Il crime ha infatti cambiato programmazione: ieri sera è stata trasmessa la partita Palermo-Padova, che ha occupato tutta la fascia oraria di The Rookie e The Blacklist, sposando di fatto entrambe al lunedì.

Di seguito le anticipazioni sugli ultimi due episodi della serie tv che vedremo stasera. Nell’episodio 4×21, dal titolo Festa della mamma:

Il sergente Gray supporta l’agente Nolan per diventare un ufficiale di addestramento e lo aiuta a prepararsi per l’esame. Tim e Lucy decidono i loro piani per la festa della mamma e una vacanza romantica.

A seguire, l’episodio 4×22, nonché finale di stagione, intitolato Giornata buca:

L’agente Nolan è costretto a trascorrere una settimana in isolamento in una tranquilla cittadina di confine con una giovane ufficiale locale che ha bisogno di un po’ di addestramento; il sergente Bradford e l’agente Chen vanno insieme sotto copertura in un possibile caso di traffico di droga.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen.

The Rookie 5 ci sarà. La serie tv è stata rinnovata per una quinta stagione da ABC lo scorso marzo. Al momento non si sa ancora nulla su quello che accadrà in quanto le riprese non sono iniziate. Il cast principale, però, dovrebbe tornare.

L’appuntamento con The Rookie 4 e The Blacklist 8 è per stasera alle ore 21:05 circa.

