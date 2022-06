The Handmaid’s Tale 5 esce prima del previsto: già a fine estate, Elisabeth Moss torna nei panni dell’eroina della resistenza June Osborne nei nuovi episodi della serie distopica tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood. L’appuntamento con la première su Hulu è per il 14 settembre: molto probabilmente, quasi in contemporanea la nuova stagione sarà disponibile anche in Italia su TimVision, che distribuisce in esclusiva ogni nuovo capitolo (le prime quattro parti sono fruibili anche dal catalogo di Amazon Prime Video).

The Handmaid’s Tale 5 partirà con una première di due episodi e proseguirà poi con un rilascio settimanale: i restanti 8 episodi faranno la loro comparsa settimanalmente, come avvenuto per le stagioni precedenti.

Le prime foto promozionali di The Handmaid’s Tale 5, diffuse insieme all’annuncio del debutto a settembre, celebrano le due antagoniste per eccellenza del Racconto dell’Ancella: lo sguardo assetato di riscatto di June fa da contraltare a quello in lutto ma altrettanto vendicativo di Serena, ora che la vedova Waterford ha scoperto la sorte di suo marito, per giunta mentre è in attesa del loro tanto desiderato figlio.

Attenzione Spoiler!

The Handmaid’s Tale 5 ripartirà infatti dal finale scioccante della quarta stagione, in cui si è consumata l’atroce vendetta di June e di altre Ancelle nei confronti del suo aguzzino, il comandante Waterford, al confine tra Gilead e il Canada. Serena ha scoperto l’atroce fine di suo marito quando le è stato recapitato un pacco misterioso, contenente il dito e l’anello nuziale di Fred.

Questa la trama ufficiale di The Handmaid’s Tale 5 diffusa da Hulu, in cui non viene menzionato il personaggio di Emily: l’interprete Alexis Bledel, presente nel cast sin dalla prima stagione, ha annunciato di recente di aver lasciato la serie.

June affronta le conseguenze dell’uccisione del comandante Waterford mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo obiettivo. La vedova Serena tenta di guadagnare crediti a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare e ritrovare Hannah.

