Con gli iPhone 14 sarà possibile ottenere dei selfie davvero professionali con la fotocamera anteriore. Già da settimane erano venuti fuori alcune indiscrezioni sulla componente hardware. Ora il ben noto analista Kuo conferma la volontà di Apple di dotare lo smartphone di alcuni punti di forza innegabili proprio per l’unità in esame. La buona notizia è anche quella che tutti i modelli della prossima serie e non solo quelli Pro beneficeranno appunto della novità.

Proprio la fotocamera per i selfie sugli iPhone 14 avrà dalla sua parte un sistema di autofocus. Questo consentirà di avere un aumento della qualità degli scatti rispetto a quelli delle varianti antecedenti dei melafonini, non equipaggiate con nulla di simile. L’analista Kuo non ha dubbi su questa dotazione per i telefoni in arrivo (con quasi assoluta certezza) nel mese di settembre 2022.

Hanno carattere di ufficiosità anche altri dettagli interessanti sulla prossima fotocamera dell’iPhone 14. Si parla in effetti di ottica a sei elementi, altro che i 5 degli attuali iPhone 13. Altro passo in avanti sarebbe pure l’adozione di un valore di apertura focale più ampia ossia di f/1.9 rispetto a quella f/2.2 delle ultime 3 generazioni di prodotti Apple.

Tra i fornitori di Apple per il modulo fotocamera dovrebbero esserci Sony che provvederà ai sensori, Genius e Largan per gli obiettivi, mentre Alps e Luxshare per l’autofocus. Proprio per i moduli dovrebbe esserci anche il contributo di LG Innotek e Cowell. Insomma, la squadra delle partnership per i prossimi dispositivi dovrebbe essere praticamente al completo. D’altronde la produzione di massa dei successori di iPhone 14 sarebbe davvero prossima al suo via. La presentazione dei modelli dovrebbe concretizzarsi ad inizio settembre ma la relativa commercializzazione alla fine dello stesso mese o al massimo nei primi giorni di ottobre.

