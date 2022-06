Il OnePlus 10T 5G è atteso per la seconda parte dell’anno, ma sono già trapelati diversi dettagli per quanto riguarda le specifiche tecniche di cui sarà dotato. A parlare è stato il solito Digital Chat Station, che ha approfondito il discorso relativo al comparto fotografico di cui il OnePlus 10T 5G disporrà. Il device sembra monterà un sensore principale da 50MP (superficie 1/1.5″), un grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Questo può solo voler dire, naturalmente se le indiscrezioni di cui sopra venissero confermate, che il teleobiettivo resterà un’esclusiva dei modelli Pro, che non dovrebbero mancare (cosa facilmente intuibile e che nemmeno ci sconvolge più di tanto, dato che l’andamento è questo per un po’ tutti i produttori di smartphone).

Non dovrebbe esserci l’alert slider a bordo dei OnePlus 10T 5G, anch’esso appannaggio delle versioni più avanzate (una scelta che molti utenti non condivideranno di certo). Non bisogna gridare allo scandalo da subito, visto che ancora non c’è niente di definitivo e che mancano ancora svariati mesi alla presentazione dei OnePlus 10T 5G, attesa presumibilmente per la stagione autunnale (ancora non sappiamo dirvi quando, ma la presentazione del dispositivo è sicura).

Per quanto la fonte si sia dimostrata affidabile in passato potrebbe aver riportato, per l’occasione, informazioni imprecise, dovute al tanto tempo che ancora manca per il lancio di questo prossimo top di gamma. Non vogliamo sbilanciarci a riguardo, aspettando nuovi dettagli, che siamo certi non tarderanno ad arrivare (vedrete che tra qualche giorno il discorso verrà senz’altro ripreso con altre indicazioni da inserire a quanto già detto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

