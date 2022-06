Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2023? C’è la data a partire dalla quale i 22 nomi saranno resi noti al pubblico attraverso una comunicazione ai media da parte del direttore artistico, Amadeus.

Con la pubblicazione del regolamento di Sanremo 2023, ufficialmente divulgato dalla Rai in data 13 giugno, sappiamo anche i primi dettagli a proposito dei cantanti in gara e delle cover che presenteranno al Festival, obbligatoriamente in duetto con ospite. Viene svelato anche il numero dei cantanti in gara nella kermesse canora di febbraio, che andrà in scena nella formula con unica categoria.

Ciò significa che Big/Campioni e Giovani/Nuove Proposte si troveranno a competere nella stessa categoria, unica, fino a stilare una sola classifica di gradimento.

Da regolamento, viene confermato il numero di partecipanti. Si tratta di 25 cantanti. 22 saranno i Campioni/Big scelti tra artisti affermati del panorama musicale italiano mentre gli altri 3 saranno i vincitori della competizione Sanremo Giovani 2022, in scena su Rai 1 a dicembre. Il Festival invece si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2023?

C’è la data: è quella di sabato 3 dicembre 2022. A partire da tale data, l’elenco dei 22 cantanti di Sanremo 2023 potrà essere reso noto dalla direzione artistica in accordo con la Rai. Non è detto però che l’annuncio avvenga in tale data ma, tuttavia, è molto probabile che i nomi vengano resi noti proprio il 3 dicembre.

Prima di questa data, gli artisti scelti da Amadeus verranno invitati per iscritto a prendere parte alla gara e dovranno provvedere ad accettare l’invito e alla successiva iscrizione al Festival. In seguito all’accettazione, l’iscrizione dovrà avvenire categoricamente entro e non oltre la data del 20 dicembre allegrando i moduli e i documenti richiesti dalla Rai.

