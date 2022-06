Perché non funziona D-flight oggi 13 giugno e come mai le prime anomalie al servizio si sono registrate, in effetti, già nel weekend appena concluso? Va chiarita la natura dei problemi oramai di scena da ore, anche sulla base dei dettagli provenienti dai canali ufficiali del sito, pure per cercare di capire se ci siano degli eventuali tempi indicati di ripristino di tutte le funzionalità.

Cos’è D-flight

Per chi non lo sapesse, D-Flight è un portale creato da ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo) per fornire informazioni utili e preziose per chi utilizza soprattutto droni, sia per scopi di puro intrattenimento, sia per motivi di pubblica utilità. Chi fa volare il proprio dispositivo si affida sempre a questo servizio per essere certi di poter procedere ad una sessione di volo e ripresa in una determinata area.

La natura del disservizio

Possiamo dire con certezza che D-flight non funziona almeno da domenica 12 giugno ma i primi problemi sono stati registrati addirittura in precedenza, nella giornata di sabato. Quella che appare oggi a chiunque tenti di consultare il sito specifico è la schermata presente ad inizio articolo. I problemi attuali sono confermati dai canali ufficiali con l’indisponibilità di tutte le solite funzioni. L’aspetto positivo è che sono in corso gli interventi per un ripristino della situazione ma l’ultimo feedback risale oramai circa 24 ore fa e nel frattempo, nulla è cambiato.

Possiamo immaginare che il ritorno ad una situazione nella norma per il portale ENAV non sarà così immediato. Se ancora oggi 13 giugno non funziona D-flighjt è probabilmente perché gli interventi di manutenzione necessari sono abbastanza corposi e importanti. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato nel caso in cui ci siano nuovi dettagli.

