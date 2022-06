Occorre fare particolare attenzione ai problemi con sito Poste Italiane, MyPoste e PostePay, alla luce di alcune segnalazioni che hanno preso piede sul web oggi 13 giugno. Da questa mattina, infatti, parte del pubblico non riesce ad accedere a specifici servizi, anche se al momento non è ancora chiaro perché parte della clientela non registri particolari anomalie, mentre altre persone stiano faticando non poco sotto questo punto di vista. Vediamo come stanno le cose, in attesa che i tecnici riescano ad archiviare la storia una volta per tutte.

Nuovi riscontri sui problemi con sito Poste Italiane, MyPoste e PostePay: la situazione oggi 13 giugno

Come si manifestano i problemi con sito Poste Italiane, MyPoste e PostePay? Stando ai numeri che si registrano su Down Detector, la questione riguarda solo un segmento di utenza, ma questo non vuol dire che la vicenda possa essere presa sottogamba. Nello specifico, coloro che riscontrano malfunzionamenti non riescono a portare a termine il login per quanto concerne specifici servizi ed app lanciati da Poste Italiane in questi anni. Poco fa è arrivato anche un feedback ufficiale sui social:

“Per un’assistenza specifica in merito a quanto riporti, ti invitiamo a scriverci un messaggio privato su questa pagina. Inoltre ti ricordiamo che Poste Italiane non chiede mai di comunicare password, OTP, Pin e altri codici personali; su Facebook non contattiamo gli utenti utilizzando profili personali dei nostri operatori“.

Dunque, al momento abbiamo feedback generici sui problemi con sito Poste Italiane, MyPoste e PostePay. Tuttavia, sui social i responsabili ci invitano a fare attenzione, considerando anche alcune truffe che abbiamo avuto modo di esaminare sul nostro magazine in passato. In pratica, tutti sono stati invitati a non ricevere richieste di amicizia da utenti che si spacciano come dipendenti di Poste Italiane. A voi come vanno le cose in queste ore?