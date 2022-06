Il regolamento di Sanremo 2023 conferma il numero dei Campioni in gara al Festival. Saranno 25 i cantanti impegnati sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio nelle cinque serate già note. Il Festival andrà in scena dal 7 all’11 febbraio 2023.

Potranno partecipare alle selezioni in vista della competizione sia artisti singoli che gruppi. l direttore artistico, Amadeus, ne sceglierà 22. Gli altri 3 saranno i vincitori della sezione Nuove Proposte/Giovani, che anche quest’anno si terrà a dicembre, in una competizione scorporata da quella del Festival di febbraio.

Il Direttore Artistico – sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali – sceglierà ed inviterà 22 artisti con relative canzoni nuove che parteciperanno in competizione al 73° Festival della Canzone Italiana.



A questi si aggiungeranno i 3 Artisti scelti all’esito della Serata Finale di Sanremo Giovani edizione 2022 con relative canzoni nuove, per un totale di 25 canzoni/Artisti in competizione in categoria unica. Come sempre, il direttore artistico potrà avvalersi della Commissione Musicale, qualora lo ritenesse necessario.

Quando verranno annunciati i Campioni di Sanremo 2023?

L’elenco dei 22 Big in gara potrà essere comunicata a partire da sabato 3 dicembre 2022, attraverso una comunicazione ai media ad opera del direttore artistico, Amadeus. Presumibilmente sempre attraverso un intervento a mezzo TV. Non è detto però che l’annuncio sia programmato esattamente per il 3 dicembre. Il regolamento di Sanremo 2023 recita che potrebbe avvenire a partire da quella data.

Ai 22 così annunciati, successivamente si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani per un totale di 25 artisti attesi all’Ariston.

