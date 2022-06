Con il regolamento di Sanremo 2023, viene svelato anche nel dettaglio il programma del Festival. Il programma di Sanremo 2023, serata per serata, è disponibile schematicamente qui sotto.

Cinque le serate dedicate alla musica italiana su Rai1, in scena da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio del prossimo anno. Alla guida ci sarà ancora lui: il direttore artistico Amadeus.

Prima Serata (martedì 7 febbraio 2023)

Interpretazione-esecuzione di 12 o 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12 o 13 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 12 o 13 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

Seconda Serata (mercoledì 8 febbraio 2023)

Interpretazione-esecuzione delle altre 12 o 13 canzoni in gara da parte degli altri rispettivi 12 o 13 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv; (ii) giuria delle radio; (iii) giuria del web. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo.

Verrà stilata la prima classifica generale parziale che terrà conto dei voti delle prime due serate per le 25 canzoni in gara.

Terza Serata (giovedì 9 febbraio 2023)

Interpretazione-esecuzione delle 25 canzoni in gara da parte dei rispettivi 25 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Demoscopica. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 50%.

Quarta Serata (venerdì 10 febbraio 2023)

Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 25 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni ‘60, ’70, ’80 e 90’. TUTTO SU COVER E DUETTI DI SANREMO 2023

Gli Artisti, che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri, saranno votati: (i) dal pubblico con il Televoto; (ii) dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) dalla Demoscopica.

Quinta Serata (o “Serata Finale”, sabato 11 febbraio 2023)

Interpretazione-esecuzione delle 25 canzoni in gara da parte dei rispettivi 25 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti.

Riproposizione delle 3 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) della Demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

Si decreterà il vincitore di Sanremo 2023.