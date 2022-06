I Misteri di Murdoch 10 prosegue su Giallo con l’appuntamento di lunedì 13 giugno, con due ulteriori episodi in prima visione assoluta per l’Italia e in prima serata.

I Misteri di Murdoch 10 ha debuttato lo scorso lunedì sul canale 38 del digitale terrestre, che come sempre trasmette la serie in costume canadese in prima tv in Italia. Il 13 giugno vanno in onda gli episodi 3 e 4, in cui il protagonista William Murdoch affronta casi molto personali, rimettendo in gioco le proprie convinzioni.

Ecco le trame de I Misteri di Murdoch 10 per gli episodi del 13 giugno, in onda su Giallo a partire dalle 21.10, intitolati rispettivamente Uno studio in rosa e Generare un assassino.

Quando Freddie Pink, un’amica d’infanzia di Murdoch, gli chiede di risolvere un caso, per il detective è lei stessa la prima indiziata del crimine…

La polizia riapre un vecchio caso, e Murdoch e Odgen devono affrontare la possibilità di aver mandato il prigione, all’epoca, la persona sbagliata.

La programmazione de I Misteri di Murdoch 10 proseguirà ogni lunedì con due episodi fino alla fine della stagione, composta da 18 episodi, più lo speciale natalizio introduttivo che Giallo ha già trasmesso durante le passate feste di Natale e che non è stato programmato in replica all’inizio di questa stagione.

