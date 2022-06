Occorrono alcuni importanti chiarimenti per quanto riguarda il bonus centri estivi 2022, visto che ci saranno significative limitazioni che dobbiamo prendere in esame sul raggio d’azione per il pubblico che pone quesiti in merito. In linea con quanto abbiamo osservato un anno fa con la medesima misura, occorre partire da alcune certezze qui in Italia. In tanti, ancora oggi, pensano che la misura possa essere messa a disposizione di tutti. Le cose non stanno così ed occorre portare alla vostra attenzione alcuni presupposti che sono venuti a galla fino a questo momento dalle nostre parti.

Quali sono le limitazioni per il bonus centri estivi 2022 venute a galla fino a questo momento

Per mettere a fuoco in modo corretto la situazione, occorre concentrarsi su alcune importanti limitazioni che andranno a caratterizzare il bonus centri estivi 2022. Una cerchia ristretta quella che è stata concepita quest’anno e, allo stato attuale, non sembrano esserci i presupposti affinché il discorso possa essere esteso ad altri utenti. Vedere per credere quanto è stato scritto da INPS sotto questo punto di di vista: “Buongiorno al momento non sono presenti bonus estivi. L’unico bando centro estivo presente è per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione separata ed è un’iniziativa finanziata dal fondo stesso“.

Per essere ancora più chiari, posso confermare che il bonus centri estivi per il 2022 sia focalizzato su contributi che verranno erogati nel corso dei prossimi mesi a titolo di rimborso spese in favore di un target molto preciso. Mi riferisco a tal proposito agli orfani ed equiparati, senza dimenticare i figli dei dipendenti e dei pensionati della PA iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. A completare il quadro, secondo le informazioni disponibili oggi 13 giugno, abbiamo anche i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Vi faremo sapere, qualora dovessero emergere altre indicazioni sul bonus centri estivi 2022.