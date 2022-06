Ci sarà Drusilla Foer a Sanremo 2023? Apprezzatissima nell’edizione 2022 del Festival, Amadeus sembra proprio essere deciso a confermarla anche nel prossimo Festival della Canzone Italiana. Lo riporta TvBlog, che anticipa quella che potrebbe essere una notizia di prossima conferma.

Stando a quando si legge, Amadeus sarebbe intenzionato a proporre nuovamente Drusilla Foer a Sanremo 2023, con lui sul palco per almeno una delle cinque serate in scena a febbraio. La prossima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno e porterà sul palco tante novità ma anche conferme derivanti da decisioni azzardate e rischiose, ma vincenti, delle precedenti edizioni di Amadeus.

Innanzitutto le cover: cambia tutto per i Campioni di Sanremo, che potranno avere una vasta scelta. Tutte le novità sulle cover di Sanremo 2023 e sui duetti.

Ciò che non cambia è invece l’intenzione di Amadeus di avere al suo fianco presenze femminili importanti, come quella della sorprendente Drusilla Foer che nel 2022 ha dimostrato di essere una delle tante scelte vincenti del direttore artistico della kermesse.

Se è vero che la squadra vincente non si cambia, Amadeus è intenzionato alla conferma di Drusilla Foer a Sanremo 20223. La sua proposta sarebbe pervenuta direttamente a Gianluca Gori, l’attore che ha dato forma e che porta in scena la bellissima ed elegantissima Drusilla.

Ma non solo la Foer. Sul palco del Festival della Canzone Italiana potremmo trovare ancora una selezione di donne che con la loro impronta hanno contribuito a rendere il mondo un posto migliore. Intanto, il direttore artistico, procederà a breve all’ascolto dei brani presentati dai cantanti tramite le rispettive etichette discografiche. Procederà in seguito ad inviare gli inviti per i Campioni, in vista della composizione del cast 2023 del Festival della Canzone Italiana.

