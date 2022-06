C’è grande fermento tra i fan per il ritorno di Chicago P.D. 8 dopo il discreto successo della scorsa settimana. La serie è già lanciatissima e su Italia1 gli episodi andranno via veloci visto che già lunedì prossimo, il 20 giugno, andranno in onda gli episodi 7, 8 e 9 in cui al centro ci sarà ancora la spinosa questione della Polizia e il razzismo.

In particolare, tra gli episodi di Chicago P.D.8 in onda il 20 giugno su Italia1 ci sarà il numero 8 dal titolo Proteggere e servire in cui Dave Wheelan, un agente di polizia con trent’anni di servizio, spara senza apparente motivo contro Jeff Duncan, un ragazzo nero che era stato fermato per un controllo. Wheelan viene immediatamente arrestato per omicidio, ma la Miller chiede che a occuparsi del suo trasferimento nel centro detenzione siano due agenti in borghese, cosa succederà a quel punto?

Prima di capirlo, i fan dovranno mettersi comodi e gustare gli episodi di Chicago P.D.8 in onda oggi,13 giugno, a partire dalle 21.20 circa. Ad andare in onda saranno gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo, rispettivamente, Nessun perdono, Sotto la tua tutela e La giustizia è uguale per tutti in cui l’agente Mike Blaine viene trovato morto. Voight, che era suo amico, insieme alla sua squadra si mette ad indagare sull’omicidio, avvenuto quando l’agente non era in servizio. L’unico sospettato inizialmente è un ragazzo che era stato arrestato e ferito dallo stesso agente durante una manifestazione.

Una banda di adolescenti rapina e picchia degli uomini da cui vengono adescati. Dopo averne catturato uno, la squadra di Voight si mette sulle loro tracce. Nel frattempo Burgess scopre che Makalya è di nuovo ai servizi sociali tanto che comincia a pensare di poterla prendere lei in adozione. Latrell Wade viene fermato con un carico di eroina dalla squadra di Voight, si tratta davvero di una copertura per infiltrarsi in una gang?