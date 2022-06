Quando Caterina Caselli e Piero Sugar convolano a nozze il miracolo economico italiano è già compiuto, ma un altro fenomeno è in corso: il miracolo culturale.

Le immagini del “casco d’oro” girano sui rotocalchi: è una ragazza grintosa, decisamente fuori dagli schemi con quel caschetto ribelle, gli stivali alti e la Fender Stratocaster al posto di un bebè. Nella sua super hit canta: “Ognuno ha il diritto di vivere come può”, e a storcere il naso furono in tanti.

Tanti, ma non troppi: Caterina Caselli è una partigiana dell’emancipazione, mette faccia e anima per portare avanti la sua personalità senza aver paura di un inciampo. Sa quello che fa, anche quando riceve Maurizio Vandelli che le consiglia di lasciare Modena e andare a Roma. “Cosa fai qui?”, le chiede la voce dell’Equipe 84. “Convincete voi mia mia madre”, risponde Caterina perché sì, sua madre non vuole che faccia la cantante.

Roma. Piper. “Sono arrivata lì prima di Nicoletta [Patty Pravo, ndr]”. È il 1965, nel pieno del boom economico. Mentre Caterina vibra sul palco arriva Ladislao Sugar che le propone il primo contratto. La giovanissima ribelle modenese decolla, specialmente quando incontra il figlio di Ladislao.

Lui, Piero Sugar, le rapisce il cuore. “Il fatto più importante che mi ha cambiato la vita è stato innamorarmi di Piero Sugar”, e il loro amore durerà per sempre. I due si sposano il 30 giugno 1970, un anno in cui tutto cambia e poco resta. I Beatles sono finiti, un anno dopo morirà Jim Morrison, l’Italia di Gigi Riva è arrivata al secondo posto ai mondiali del Messico, dove ha trionfato il Brasile di Pelè.

Caterina Caselli e Piero Sugar, tuttavia, sono la voce più beat dei rotocalchi italiani: lei indossa un abito giallo e soprattutto, che sarà della sua carriera? Se lo chiede Fotosette: “Ora che è sposata canterà ancora?”.

Ancora:

“Caterina Caselli ha sposato il suo industriale del disco tradendo definitivamente l’antico personaggio di Casco D’Oro. A settembre, di ritorno dalla luna di miele, la cantante dovrà fare il punto della propria carriera”.

L’anno dopo nasce Filippo. Caterina continuerà sporadicamente a cantare, fino a quando decide di entrare nell’etichetta Sugar Music e dedicarsi alla delicata attività del talent scout. Insieme, Caterina Caselli e Piero Sugar, daranno voce a tantissimi artisti diventati fondamentali per la scena italiana.

