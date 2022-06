Il mondo degli auricolari wireless è in continua espansione, la concorrenza è agguerrita, ma Apple è riuscita a conquistare una grande fetta di questo mercato grazie ad AirPods Pro. Qui la differenza la fa di gran lunga la qualità, con una tecnologia superlativa che ha spinto molti utenti a puntare su questo tipo di auricolari. Tra i modelli di spicco ritroviamo sicuramente gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) che, anche quest’oggi, si presentano ad un prezzo piuttosto allettante su Amazon.

I dettagli sull’ennesima offerta Amazon disponibile per potenziali acquirenti di AirPods Pro

Nuovo rilancio per il prodotto, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Rispetto a qualche mese fa questi auricolari di stampo Apple possono essere acquistati ad un costo più ragionevole e vediamo cosa propone oggi a riguardo il famoso sito di e-commerce. Questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSasfe (2021) possono essere acquistati al costo di 187 euro ed è stato praticamente effettuato uno sconto del 32% sul prezzo consigliato in precedenza di 279 euro. Si tratta, in quest’ultimo caso, del prezzo da listino, quello con il quale gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) sono approdati sul mercato.

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Il risparmio, da allora, è davvero notevole e non può non essere preso in considerazione se si ha intenzione di avere tra le mani degli auricolari di grande qualità. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, la consegna è gratuita ed i tempi di spedizione sono piuttosto ridotti. Infine si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. Approfondiamo a questo punto alcune delle caratteristiche tecniche che appartengono a questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). In primis ritroviamo la cancellazione attiva del rumore che ha il compito di bloccare i rumori esterni per garantire un’immersione totale nell’ascolto.

Se bisogna mantenere viva l’attenzione su ciò che accade intorno, spazio alla modalità trasparenza. Questi auricolari di stampo Apple si ritrovano anche con l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Sono dotati di cuscinetti in silicone in tre taglie per adattarsi alla forma di qualsiasi orecchio. Infine sono resistenti all’acqua ed al sudore. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).