Alessandro Gassmann tornerà presto sul set per girare Un Professore 2 e I Bastardi di Pizzofalcone 4, ma intanto pensa a dedicarsi ad altro.

In un’intervista concessa a Repubblica, l’attore ha svelato i suoi progetti futuri, che vanno oltre le due fiction Rai di successo sopra citate. Il rinnovo per Un Professore era giunto molto presto, all’indomani del finale della prima stagione, e non poteva essere altrimenti: la fiction ha registrato ottimi ascolti, e suoi social continua ad essere molto chiacchierata, anche a distanza di mesi.

Per quanto riguarda “I Bastardi”, sappiamo che Maurizio De Giovanni, scrittore dei romanzi da cui è tratta la serie di Rai1, è al lavoro sun quarto ciclo di episodi già da un bel po’. Ecco cosa ha dichiarato Gassmann a Repubblica:

Ho di recente fatto il mio terzo film. Per la televisione mi aspettano due set. I bastardi di Pizzofalcone e a gennaio la seconda stagione di Un professore.

Si spera che entrambe le fiction possano tornare in onda entro il 2023. Oltre agli impegni televisivi, Alessandro Gassmann tornerà dietro la macchina da presa per altri progetti, di cui però non può dire nulla, come ha raccontato a Repubblica:

Ho due progetti come regista di cui ora non posso parlare, entrambi partono da Napoli.

Sarà quindi un 2023 pieno di impegni per l’attore, che si districherà tra piccolo e grande schermo. In attesa di rivederlo presto, su Rai Premium vanno in onda le repliche della prima stagione di Un Professore, ogni martedì in prima serata. La fiction segue le vicende di Dante Balestra, docente di filosofia, anticonformista e affascinante che torna, dopo anni, a Roma torna per stare vicino al figlio sedicenne Simone, quando l’ex moglie si sta per trasferire a Glasgow. Il rapporto tra i due è tesissimo, e Simone si ritrova con un padre che è stato assente per buona parte della sua vita, proprio in un momento particolare in cui sta scoprendo la propria omosessualità. Per di più, Dante è anche il suo professore.

