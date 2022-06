Il produttore cinese OPPO è sempre più in crescendo sul mercato: infatti, lo scorso mese di maggio 2022 ha ufficializzato in Cina il lancio della serie Reno 8, ma pare si sia messo già a lavoro su un altro smartphone appartenente alla serie precedente e che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di OPPO Reno 7A. Sebbene si vociferi da un po’ di tempo di questo modello, si sapeva molto poco in merito e anche adesso, malgrado sia emersa una prima presunta immagine rendering del nuovo dispositivo, non si conoscono tante informazioni sulle principali specifiche tecniche.

A questo punto, però, vediamo insieme quali sono le presunte caratteristiche del nuovo smartphone OPPO Reno 7A. Stando alle ultime indiscrezioni giunte qualche settimana fa, pare che i primi dettagli del telefono non siano precisi: per esempio, la fotocamera posteriore dovrebbe sfoggiare tre sensori e quindi non quattro come era stato ipotizzato dai recenti rumors. Da ciò che è possibile vedere dall’immagine rendering postata sul sito 91mobiles, OPPO Reno 7A dovrebbe presentare un display ampio dotato di un foro per la fotocamera posto nell’angolo in alto a sinistra ed una parte bassa del device abbastanza evidente. D’altro canto, sul retro dello smartphone, il comparto fotografico dovrebbe mostrare una tripla fotocamera posta nell’angolo in alto a sinistra e con un modulo rettangolare.

Infine, OPPO Reno 7A sarà probabilmente dotato anche di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo. Queste sono le principali informazioni, ovviamente non ancora confermate, che sono trapelate in Rete e quindi, per saperne di più sui dettagli tecnici e sul prezzo, occorrerà aspettare le indicazioni che l’azienda cinese darà ufficialmente. Tuttavia, il costo del device sarà l’elemento che incuriosirà maggiormente, dato che molto forse, se il prezzo dovesse risultare piuttosto accessibile, il nuovo smartphone potrà avere un buon successo. Insomma, staremo a vedere.

