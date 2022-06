Squid Game 2 è ora ufficiale. Lo annuncia Netflix e il creatore della serie Hwang Dong-huyk tramite un brevissimo teaser pubblicato sui canali social.

In realtà una seconda stagione non è una novità. Lo stesso regista aveva dichiarato di essere al lavoro su un nuovo ciclo di episodi, e di essere anche vicino a stringere un accordo con la piattaforma di streaming per realizzare una terza stagione.

L’annuncio di Netflix include un breve teaser di 10 secondi in cui viene mostrata la diabolica bambola che fulmina con lo sguardo al gioco di “1, 2 , 3… Stella” e da uno dei suoi occhi spunta fiammeggiante il numero due.

Di seguito, si legge un nota del regista, scrittore e produttore esecutivo della serie Hwang Dong-hyuk, in cui dichiara: “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l’anno scorso. Ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre.”

Oltre a confermare il ritorno di Gi-hun e di Front Man, ha anche promesso di presentare il fidanzato di Young-hee, Cheol-su, nella seconda stagione. Per quanto riguarda l’uomo che recluta le persone con il gioco del ddakji, “potrebbe essere tornato”, ma non ha anticipato nient’altro.

“Certo che se ne parla“, aveva dichiarato il creatore lo scorso ottobre a The Guardian. “È inevitabile perché è stato un tale successo. Lo sto considerando. Ho in mente una storia di altissimo livello, ma non ci lavorerò subito”, ha ammesso Dong-hyuk. La seconda stagione potrebbe non arrivare nell’immediato futuro: “C’è un film che voglio davvero fare. Sto pensando a cosa fare prima. Ne parlerò con Netflix”.

La serie tv, come la maggior parte delle produzioni coreane, mette a nudo la netta differenza di classi sociali tra ricchi e poveri. La storia segue quella di centinaia di persone che, a corto di denaro e indebitate, accettano di partecipare a dei giochi per bambini dai risvolti macabri.

La prima stagione di Squid Game è stata la più vista di sempre a livello globale su Netflix.

