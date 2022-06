Per la prima volta dopo la messa in onda in prima tv il finale di Grey’s Anatomy 17 viene ritrasmesso in replica da La7d, canale 29 del digitale terrestre. L’ultima parte della stagione, con gli episodi 14-17, va in onda domenica 12 giugno in prima serata dalle 21.10.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 chiude la stagione dedicata interamente alla lotta al Covid-19: partita con un flashback che rimandava allo scoppio della pandemia, la trama è proseguita fino all’inizio della campagna vaccinale, con un salto temporale di diversi mesi proprio nell’ultimo episodio, il diciassettesimo.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 ha visto il matrimonio di Maggie e Winston ma anche la sfortunata proposta di nozze di Link ad Amelia, in un episodio dal sapore agrodolce che sarà anche l’ultimo con la presenza del Covid (qui la nostra recensione). Dalla stagione successiva, infatti, gli sceneggiatori hanno deciso di rappresentare un mondo post-pandemico, in cui la diffusione del virus è ormai un problema risolto, come spiegato in un avviso che precede la première di Grey’s Anatomy 18, ma ricordando che purtroppo si tratta solo di una finzione artistica, in quanto la pandemia non è ancora superata del tutto.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 rappresenta dunque uno spartiacque: dalla stagione 18 il Covid sarà solo menzionato ma mai affrontato come un problema attuale. A proposito di Grey’s Anatomy 18, la stagione più recente del medical drama è attualmente in streaming su Disney+, dove entro giugno sarà rilasciato anche il finale di stagione. Arriverà in chiaro solo il prossimo autunno, sempre su La7 e sempre il lunedì sera: la rete ha infatti acquisito i diritti per la messa in onda in chiaro anche per la stagione 18, che attualmente è disponibile in esclusiva su Disney+, ma non c’è ancora una data di debutto.

