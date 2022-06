The Rookie 4 e The Blacklist 8 non vanno in onda stasera, domenica 12 giugno, ma torneranno presto su Rai2.

Entrambe le serie tv si prenderanno una pausa per lasciare spazio alla partita Palermo-Padova, e a seguire l’appuntamento col programma Domenica Sportiva, che occuperanno tutta la fascia oraria del serale e della seconda serata.

The Rookie 4 e The Blacklist 8 torneranno in onda lunedì 13 giugno, cambiando quindi programmazione.

Per The Rookie saranno trasmessi gli ultimi due episodi della quarta stagione. Nel primo, il sergente Gray supporta l’agente Nolan per diventare un ufficiale di addestramento e lo aiuta a prepararsi per l’esame. Tim e Lucy decidono i loro piani per la festa della mamma e una vacanza romantica. Nel secondo, l’agente Nolan è costretto a trascorrere una settimana in isolamento in una tranquilla cittadina di confine con una giovane ufficiale locale che ha bisogno di un po’ di addestramento; il sergente Bradford e l’agente Chen vanno insieme sotto copertura in un possibile caso di traffico di droga.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen.

Di The Blacklist andrà infine in onda l’episodio 8×03 dal titolo 450 grammi: Il tradimento di Reddington alimenta una furia vendicatrice in Liz, che escogita un piano ed è ben decisa a seguirlo. Questo provoca delle conseguenze estreme.

L’appuntamento con The Rookie 4 e The Blacklist 8 è per domani stasera, lunedì 13 giugno alle ore 21:05 circa.

