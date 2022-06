Su WhatsApp non è semplice riuscire a salvare tutto ciò che fa visita a tale app di messaggistica, può capitare insomma che qualche messaggio o foto sparisca. Esiste a tal proposito un trucco WhatsApp che permette di non perdere i messaggi che qualcuno cancella. Prima però di inoltrarci in questo metodo che può essere molto importante per diversi utenti, vediamo del perché dei messaggi possono sparire nel nulla. La perdita dei messaggi su WhatsApp può avvenire in tanti modi, uno dei più diffusi è quando ad esempio si decide di trasferire le proprie conversazioni da un vecchio smartphone ad uno nuovo.

Alcuni consigli supplementari per recuperare messaggi WhatsApp in pochi istanti tramite l’applicazione

Altre dritte per WhatsApp, dopo quelle relative ai messaggi audio analizzate di recente. Nonostante infatti il backup, è cosa alquanto comune che pezzi di alcune chat non siano più reperibili. Può poi anche capitare che sia un altro contatto a cancellare qualcosa, non riuscendo in questo modo ad arrivare ad alcune informazioni che per voi potevano invece essere molto utili. Non solo però, perché anche il malfunzionamento di uno smartphone può provocare la cancellazione di alcuni messaggi su WhatsApp, ma attenzione anche all’errore umano. In quest’ultimo caso si può involontariamente cancellare qualcosa di importante.

Tutte queste problematiche possono però essere risolte, si ha modo di non perdere su WhatsApp i messaggi che qualcuno cancella grazie ad un’app di terze parti. Questa volta non è possibile trovare tale funzione all’interno di WhatsApp, ma bisognerà affidarsi a WhatsRemoved+, un’applicazione da scaricare sul proprio smartphone e che permette di poter recuperare tutto ciò che passa al suo interno. Appena un messaggio, un file, un documento, qualsiasi tipo di elemento fa la sua apparizione su WhatsApp, ecco che viene automaticamente salvato su un archivio parallelo.

Chiaramente WhatsRemoved+ permette anche di scegliere cosa salvare oppure no, riuscendo in questo modo a fare una selezione più limitata e senza dubbio di qualità dell’intera archiviazione. La cosa certa è che attraverso questo trucco WhatsApp nessun tipo di messaggio verrà più perduto.

Continua a leggere su optimagazine.com