Perché non si vede la RAI nel Lazio in questi giorni? Da qualche giorno è in corso il processo di refarming per la regione con il quale si sta procedendo alla riorganizzazione delle frequenze dei canali televisivi. Senza alcun dubbio, gli interventi attuali sono i principali responsabili della mancata visualizzazione delle reti nazionali: potrebbe essere dunque particolarmente utile conoscere quale sia il calendario esatto dei lavori, provincia per provincia, per capire quando si potranno incontrare i maggiori malfunzionamenti e quando, al contrario, ogni operazione sarà conclusa così come da pianificazione.

RaiWay, ossia l’operatore delle infrastrutture di trasmissione radiotelevisiva impegnato negli attuali interventi, ha fatto sapere quale sarà il calendario esatto dei lavori nel Lazio in questo mese di giugno. Come visibile anche nello schema ufficiale riportato in basso, gli interventi hanno interessato già lo scorso 6 giugno Viterbo e provincia e in particolare il comune di Allumiere in provincia di Roma. Nella settimana che sta per cominciare, il 13 e 14 giugno toccherà a Rieti e provincia, il 14 e 15 giugno a Frosinone e provincia. Ancora, il 14, il 15 e il 17 giugno sarà la vola di Roma e provincia e ancora il 15, il 17 e il 20 giugno le operazioni si sposteranno a Latina e provincia. Nel dettaglio poi, la città di Roma sarà interessata dai lavori il giorno 17 giugno.

Se non si vede la RAI oggi 12 giugno ma soprattutto non sarà fruibile in tutti i giorni a seguire già evidenziati è proprio perché saranno in corso tutti gli interventi di riorganizzazione comunicati da RaiWay. Con gli interventi prolungati di questo periodo, potrebbe non servire a nulla effettuare solo una sintonizzazione del proprio apparecchio televisivo. Piuttosto l’operazione dovrebbe essere ripetuta più volte e comunque al termine delle fate indicate provincia per provincia per un ritorno alla normalità.

Continua a leggere su optimagazine.com