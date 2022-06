Come è morto Piero Sugar? Il marito di Caterina Caselli ed erede dell’impero Sugar si è spento oggi, domenica 12 giugno. Il mondo della musica è a lutto.

A dare il triste annuncio al web è stato Bobo Craxi attraverso un messaggio su Twitter. “Piero Sugar é stato un italiano eccellente. Un imprenditore culturale, un galantuomo. Ne piango la scomparsa”, ha scritto. Le cause della scomparsa non sono state ancora comunicate, ciò che è certo è che Piero Sugar lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Anche Mario Lavezzi ha condiviso sui social la sua tristezza, nell’aver appreso di una simile perdita:

“Oggi è arrivata la triste notizia che Piero Sugar ci ha lasciato. È stato per molti anni, insieme a Caterina Caselli, editore e discografico di molti mie successi ed anche un amico. È per me un profondo dolore. Ciao Piero”.

Il padre di Piero Sugar, Ladislao Sugar, è stato il fondatore dell’omonima etichetta discografica, Sugar Music. La casa discografica è oggi gestita dal figlio Filippo Sugar con la moglie Caterina Caselli. Tra gli ultimi artisti sotto contratto, la talentosa cantante di Amici di Maria De Filippi, Sissi. Dalla precedente edizione del programma, è sotto contratto con Sugar Sangiovanni.

Classe 1936, Piero Sugar aveva 85 anni. Erede di una delle case discografiche di successo in Italia, è stato anche editore e produttore musicale. Aveva sposato la cantante Caterina Caselli nel 1970. Dal loro matrimonio è nato Filippo Sugar, erede dell’azienda di famiglia e oggi 50enne.

Al momento non si sa molto altro sulla scomparsa di Piero Sugar, avvenuta probabilmente per cause naturali. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

