1997, Tony Blair è stato eletto per la prima volta Primo Ministro del Regno Unito, è teso e fa bene ad esserlo perché sta per incontrare la Regina Elsabetta II – The Queen.

Blair è solo il decimo Primo Ministro incaricato di formare il Governo di sua Maestà da Elisabetta II in persona. Il primo in ordine di tempo è stato un signore con un grande cappello a cilindro chiamato Winston Churchill. Blair porta i laburisti al potere dopo lunghi anni di governi conservatori, ma ciò nonostante la sua non è una condotta antimonarchica, neanche nel periodo più buio per i consensi della casa reale, la morte di Lady Diana.

Il 31 Agosto 1997 la Principessa Diana muore in un incidente automobilistico di cui si è parlato per decenni. Il paese e il mondo intero sono sconvolti per la perdita dell’amata Lady D, solo la casa reale e la Regina mantengono il contegno e la riservatezza fino all’ultimo minuto.

Il film The Queen – La Regina (2006) di Stephen Frears, scorre sullo schermo fotografando questo delicato momento, senza parlare di Diana, cosa che farà egregiamente Pablo Larraín con il lungometraggio Spencer (2021), ma focalizzando l’intera attenzione sulla Regina Elisabetta II e il mondo delle relazioni che girano a corte.

Così ritroviamo il rapporto della Regina con il Principe Filippo, il figlio Carlo, i consiglieri di palazzo e appunto, i consigli di Tony Blair sul come affrontare il lutto pubblico per una donna che nel film viene descritta come non appartenete più alla famiglia reale, quando invece tale affermazione non corrisponde alla realtà dei fatti.

Certo i rapporti della famiglia reale e della Regina con Lady Diana, “la Principessa del popolo” come la definirà lo stesso Tony Blair riscuotendo un successo planetario, erano oltremodo tesi. La figura di Carlo, più che quella della Regina, ne esce fortemente compromessa, ma il film è lucido e tiene alta l’attenzione, mostrando le credibili reazioni della sovrana, nell’intimità del dolore e dei processi mentali che la spingono ad agire da monarca del secolo scorso quale Elisabetta II è di fatto.

La fotografia del film coglie nel segno, i paesaggi e l’ambientazione del Castello di Windsor, nella contea del Berkshire, lasciano senza fiato giocando con la natura e la storia della Regina Elisabetta – The Queen.

In questo tragico, ma significativo passaggio della vita della sovrana, scorgiamo i caratteri, i retroscena e il modus viventi di Elisabetta II, in un ritratto cinematografico mai banale che ha ottenuto cinque candidature ai Premi Oscar, due Golden Globes, un premio ai Critics Choice Award e uno ai SAG Awards.

L’interpretazione della Regina in The Queen da parte della meravigliosa Helen Mirren, le ha garantito invece, Il Premio Oscar 2007 nella categoria Miglior attrice protagonista.

Nella sua carriera Helen Mirren ha portato in scena numerose sovrane, come ad esempio Margherita d’Angiò per il teatro, Elisabetta I in tv e ovviamente Elisabetta II al cinema. Sul palco degli Oscar, la Mirren ha dedicato alla stessa Regina il premio per la dedizione e la serietà con cui porta avanti il suo mandato.

Il ritratto che viene fuori della Regina che da poco ha festeggiato il giubileo di platino, i 70 anni di regno, ha le sembianze di una donna rigida certo, arrivata sul trono da ragazzina, educata a trattenere tutto, dolori compresi, che riesce ciò nonostante a preservare una umanità non soggetta a mode, all’esibizione pubblica delle sofferenze, che mal si concilia con il sentiment e la necessità di esternare le proprie fragilità richiesta a governanti di ogni sorta, reali compresi negli anni ’90 e oggi ancor di più nella società dei reality.

