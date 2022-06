Con Rkomi testimonial a Milano si apre ufficialmente la campagna Based In Milano di Yes Milano, l’agenzia di promozione ufficiale della città meneghina che ogni anno promuove iniziative per favorire il turismo.

Rkomi testimonial a Milano

“Ti aspetto qui al drago verde”, dice il rapper al telefono per darsi appuntamento con qualcuno. Il drago verde rappresenta le iconiche fontanelle del capoluogo lombardo. Lo stesso drago si anima diventando un cartone animato e fa il suo giro per la città, attraversando i suoi luoghi più suggestivi e soprattutto sfiorando gli altri protagonisti dello spot.

Tra le immagini, infatti, vediamo l’attrice Claudia Marsicano e le chef Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri. Su uno dei tipici tram di Milano, inoltre, il drago verde incontra il Gruppo Cantori, gruppi di canto di Torino.

Una campagna rivolta agli under 30

Il giudice di X Factor offre il suo volto alla campagna Based In Milano, patrocinata dalla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. La campagna è rivolta principalmente al turismo under 30.

La stessa campagna verrà divulgata attraverso i circuiti di comunicazione audiovisiva della città. Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili, dichiara:

“Milano è una città universitaria, con oltre 200mila studenti iscritti agli atenei cittadini, di cui più di 20 mila sono stranieri. Questo giustifica il nostro costante impegno a portare Milano ad essere sempre più a misura di giovane, sostenibile, interconnessa, digitale, inclusiva e accessibile”.

Questa sera, sabato 11 giugno, Rkomi si esibirà agli I-Days 2022, quasi una tappa obbligata nella sua città per l’Insuperabile Tour 2022 che prende il titolo dal brano sanremese.

Sullo stesso palco, sempre oggi, si esibiranno i Mother Mother e Kenny Hoopla. Headliner della serata saranno gli Imagine Dragons.

L’ultimo disco di Rkomi è Taxi Driver, e nei giorni scorsi il rapper ha stuzzicato i suoi fan alludendo alla possibile uscita di un nuovo singolo.

