Ci sono ulteriori riscontri per quanto riguarda l’uscita dell’iPhone 14, in riferimento ai possibili ritardi accumulati da Apple rispetto alla tabella di marcia originale. Vediamo come stanno le cose, perché se da un lato è stato giusto prendere atto delle rassicurazioni di Foxconn, come abbiamo fatto non molto tempo fa con un altro articolo, allo stesso tempo non bisogna dimenticare l’indirizzo preso dai vari produttori di smartphone. Ogni discorso, infatti, va inserito in un quadro più generico decisamente critico, alla luce della crisi produttiva che è stata accentuata dalla pandemia dovuta al Covid.

Il punto della situazione sull’uscita dell’iPhone 14: come stanno le cose a metà giugno

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso per quanto concerne l’uscita dell’iPhone 14? Secondo quanto riportato da Gadgets Now, è probabile che la scadenza possa essere fissata entro il mese di ottobre. Occorre capire se un ragionamento del genere coinvolga tutti i modelli di questa famiglia, oppure se il leggero ritardo rispetto al solito appuntamento di settembre fissato da Apple possa riguardare solo i dispositivi che avranno modo di godere di una scheda tecnica evoluta. Soprattutto se raffrontata ai device standard di questa serie.

Qualcuno si aspettava qualche comunicazione ufficiale da parte di Apple sull’uscita dell’iPhone 14, in riferimento all’evento con il quale il colosso di Cupertino ha presentato al mondo il nuovo aggiornamento iOS 16. Così non è stato, ma resta la sensazione che almeno parte dei modelli della famiglia possano vedere la luce a settembre, insieme al rilascio del nuovo pacchetto software. Resta da capire quale impatto abbia avuto lo stop imposto ad alcuni produttori cinesi durante il mese di marzo.

Vi terremo aggiornati appena verranno a galla altre indicazioni, a proposito di un evento molto atteso come l’uscita dell’iPhone 14. Indipendentemente dal modello specifico sul quale avete messo gli occhi.