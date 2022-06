Red Canzian in Senato su Rai1, in diretta oggi alle ore 11.30. A comunicare la sua partecipazione è stato lo stesso cantante con un post sui social in cui ha condiviso anche alcune immagini dalle prove che si sono tenute in Senato nella giornata di ieri, venerdì 10 giugno.

Red Canzian ha spiegato di essere stato impegnato ad effettuare le prove tecniche in Senato per l’esibizione attesa per questa mattina e ha documentato il tutto condividendo con i suoi follower alcuni scatti. L’appuntamento è atteso alle ore 11.30, all’interno dello speciale Senato & Cultura – 170 anni della Polizia di Stato che verrà trasmesso in diretta sul primo canale Rai.

Red Canzian in Senato canterà quattro brani in tutto, tre da solista e un quarto pezzo con Serena Autieri.

“PROVE IN SENATO. Domani dalle 11:30 su Rai1 in diretta canterò tre brani e un quarto con la bravissima Serena Autieri… accompagnato dalla meravigliosa Banda della Polizia di Stato”, ha scritto Red Canzian su Facebook svelando immagini dei momenti di preparazione.

Senato & Cultura – 170 anni della Polizia di Stato è lo speciale Rai in onda dalle 11.30 alle 12.30 su Rai1 oggi, sabato 11 giugno. Festeggia i 170 anni della Polizia di Stato e tra i momenti celebrativi ci sarà anche un momento musicale affidato all’ex componente dei Pooh.

“É stato per me un grande onore ricevere l’invito della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ad esibirmi, con la Banda della Polizia di Stato, proprio nell’aula del Senato. Festeggeremo il 170° anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato, ma anche il ritorno alla musica, ai concerti, alla vita. Il tutto in diretta su Rai 1, verso le 11 del mattino”, ha commentato Red Canzian.

Continua a leggere su optimagazine.com