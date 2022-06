Il refarming nel Lazio è nella sua fase iniziale di svolgimento e, come è giusto che sia, durerà non pochi giorni vista l’estensione territoriale della regione del centro Italia. Contestualmente agli interventi tecnici, non possono essere affatto negati problemi di visione di alcuni canali TV: questi ultimi, d’altronde, sono facilmente superabili con una procedura più che collaudata come la sintonizzazione dell’apparecchio televisivo.

Cos’è il refarming

Per chi, negli ultimi mesi, non ha mai sentito parlare di refarming (nonostante gli interventi in tutta Italia) ecco una spiegazione di che cosa sia: si tratta di un processo di riorganizzazione delle frequenze televisive a seguito della destinazione della banda di frequenza 700 agli operatori mobili per la connessione 5G. I lavori sono in dirittura d’arrivo lungo la nostra penisola e dopo il Lazio toccherà solo alla Campania procedere con gli interventi tecnici, in ultimissima battuta.

Le conseguenze del refarming nel Lazio

Gli interventi di refarming nelle province laziali sono partiti lo scorso 6 giugno e termineranno il prossimo 21 giugno. In questo frangente temporale, è più che normale che ci possano essere degli problemi di visione dei programmi TV. D’altronde le reti nazionali, ma soprattutto quelle locali, potrebbero aver cambiato frequenza e casa e dunque per questo motivo vanno ricercate nella loro collocazione.

Come rimediare dunque se, a seguito del refarming nel Lazio, non si vedono più pochi o tanti canali? La soluzione unica resta quella della sintonizzazione automatica dei canali attraverso le impostazioni della TV. La procedura dovrà anche essere eseguita più volte nell’arco temporale che ci separa dal 21 giugno. Gli interventi in alcune aree, in effetti, potranno essere eseguiti in giorni diversi, anche distanti tra loro. Per questo motivo, la sintonizzazione del proprio dispositivo si potrebbe dover ripetere anche più volte nell’attesa di tornare ad una corrette visione di tutto il palinsesto TV.

Continua a leggere su optimagazine.com