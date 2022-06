Ornella Vanoni risponde a Fiorella Mannoia per il concerto Una Nessuna Centomila. Tante le donne della musica italiana coinvolte, ma non lei. Ornella Vanoni non ci sarà stasera sul palco di Campovolo, non si esibirà nella RCF Arena Reggio Emilia e non potrà far sentire la sua voce a supporto delle donne.

Il concerto è infatti stato organizzato per sostenere le vittime di violenza e non solo, per sostenere tutte le donne e gridare NO alla violenza di genere e raccogliere fondi nel concreto, per sostenere i centri antiviolenza.

Saranno sette le donne sul palco stasera a Campovolo, tutte selezionate tra le donne artiste più apprezzate della penisola. Ma all’appello ne manca una: Ornella Vanoni.

Complice la sua carriera lungimirante, avrebbe dovuto esserci. Lo sostiene anche lei, in risposta ad un post Facebook di Fiorella Mannoia. Invece saranno Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini le donne protagoniste della serata, unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Con loro sul palco anche 7 uomini per alcuni duetti. Caparezza salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini e Eros Ramazzotti con Laura Pausini.

Per Ornella Vanoni non c’era posto e la stessa artista prova a trovare una spiegazione all’invito andato perso. La Mannoia condivide una foto dalle prove con Caparezza e scrive: “Ci siamo! #UnaNessunaCentomila Caparezza ed io siamo pronti”. Ornella Vanoni commenta lo scatto, confermando che non ci sarà: “Io non ci sarò e mi dispiace molto ma non faccio parte di quella agenzia che ha soltanto cantanti che corrono veloci anche con il caldo io non lo sopporto più’ x questo ho rinunciato ai 5 super concerti in luoghi magici, peccato”.

Si dice dispiaciuta e amareggiata e punta il dito verso quell’agenzia di concerti che “ha soltanto cantanti che corrono veloci anche con il caldo”. In effetti le cantanti sul palco oggi fanno parte della stessa agenzia, più volte al centro di polemiche.

