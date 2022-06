Justin Bieber, malato, si sfoga sui social e racconta la sua odissea. Nei giorni scorsi aveva comunicato il rinvio dei concerti giustificandosi con queste parole: “La mia malattia sta peggiorando”, ma senza fornire altri dettagli. In un primo momento si è pensato che il motivo fosse legato alla malattia di Lyme di cui aveva detto di soffrire nel 2020, ma nelle ultime ore la popstar canadese ha raccontato la verità ai suoi follower.

Justin Bieber malato: lo sfogo

Justin Bieber ha pubblicato un video su Instagram per rivelare la sua malattia e confessarsi ai fan. Ecco le sue parole.

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt, dovuta a un virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali causando la paralisi del volto. Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata“.

Nel filmato l’artista mostra la sua incapacità di controllare pienamente i muscoli facciali, una condizione che gli impedisce di affrontare il palco e lo stress del tour. Ecco, infatti, la dichiarazione per tutti i fan dispiaciuti per il rinvio dei concerti:

“Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che ovviamente non sono in grado fisicamente di fare uno spettacolo”.

Infine la popstar rassicura i suoi ascoltatori:

“Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ma ci vorrà del tempo. Spero che possiate capire. Userò questo tempo per riposare e rilassarmi, per tornare a stare al 100%, per tornare a fare ciò per cui sono nato. Fino ad allora dovrò riposare per riavere indietro la mia faccia”.

Per il momento non è dato sapere se il rinvio dei concerti interesserà anche l’Italia. Justin Bieber, infatti, è atteso il 31 luglio 2022 al Lucca Summer Festival e il 27 e 28 gennaio 2023 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt

La sindrome di Ramsay Hunt di cui soffre Justin Bieber è una patologia neurologica dovuta all’infezione del virus Herpes Zoster. Il virus paralizza i muscoli del volto e può indurre alla sordità temporanea o permanente. Ancora, la sindrome di Ramsay Hunt può manifestarsi con vesciche sull’orecchio interno o esterno, oltre a eruzioni cutanee vicino a naso e bocca.

La patologia si distingue in 3 tipi, e nel caso di Justin Bieber richiede – oltre alla terapia farmacologica – anche esercizi e massaggi per ripristinare le funzionalità del volto.

La popstar terrà aggiornati i fan attraverso i social, specialmente sulle date di recupero dei concerti.

