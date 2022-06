Elodie al Roma Pride 2022 sarà la madrina dell’evento, con una doppia esibizione che la vedrà sia negli appuntamenti del pomeriggio che negli spettacoli che accompagneranno i partecipanti dalla notte all’alba.

Elodie al Roma Pride, polemica con Salvini

Elodie al Roma Pride allieterà tutti i partecipanti sia durante la sfilata del pomeriggio che nella sera con uno show speciale al Qube della Capitale.

Nella giornata di ieri la popstar di Vertigine ha tenuto una conferenza stampa all’hotel W di Roma e ha raccontato l’importanza della parità dei diritti:

“Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l’essere umano, dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è“.

Ancora, la cantante romana ha ricordato l’esperienza con la sorella:

“Mia sorella non avrebbe dovuto dirmi niente. Io so chi sia. Quando ha fatto coming out è venuta da me in lacrime e io le ho risposto: ‘Amore mio, ma sei mia sorella, che te piangi? Ma ridi. Sei felice, vorrà dire che ti innamorerai'”.

Nelle ultime ore, inoltre, non sono mancate le polemiche con Matteo Salvini. A poche ore dall’inizio del Roma Pride, Elodie ha detto: “Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto“.

Matteo Salvini ha replicato: “Sempre colpa di Salvini”, per poi concludere: “Alle sue parole rispondo con un sorriso”. Elodie, del resto, è stata tra i primi artisti a sensibilizzare sull’importanza dell’approvazione del ddl Zan.

Il programma

Il Roma Pride 2022 di oggi, sabato 11 giugno, sarà diviso in due momenti: il primo nel pomeriggio con la sfilata dei carri, il secondo nella sera con i party esclusivi.

Nel pomeriggio inizierà la sfilata a partire dalle 15 da Piazza della Repubblica. Sono presenti 21 carri, uno dei quali sarà quello di Disney+ che partecipa all’evento anche per lanciare il film Fire Island in uscita il 17 giugno. Il corteo si muoverà prevalentemente lungo le vie del centro storico della Capitale passando per piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci per poi concludersi a piazza della Madonna di Loreto.

Elodie sarà presente anche durante il corteo e si esibirà tra i carri. Il Roma Pride continuerà durante la notte con il party esclusivo al Qube per la serata Adoro – Peace And Love Edition, al quale sarà presente anche Elodie.

