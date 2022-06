Tutto è pronto per i due concerti di Vasco Rossi a Roma nel 2022. Due le tappe della tournée estiva del Blasco, oggi e domani al Circo Massimo di Roma. Le date sono infatti quelle dell’11 e del 12 giugno. In questo articolo tutte le informazioni sullo spettacolo e su come raggiungere agevolmente il Circo Massimo con i mezzi di trasporto e in auto.

Biglietti per Vasco Rossi a Roma, 11 e 12 giugno

I biglietti per Vasco Rossi a Roma nei giorni dell’11 e del 12 giugno 2022 sono esauriti. Non è più possibile acquistare i ticket per assistere al doppio live del Blasco al Circo Massimo di Roma. Agli interessati non resta che affidarsi alle piattaforme legali di compravendita dei biglietti tra fan, come Fan Sale di TicketOne.

Gli orari del concerto di Vasco a Roma

14:00 Apertura porte

15:00 Apertura box office

21:15 Inizio concerto del Blasco

Prima del concerto di Vasco si esibiranno gruppi spalla

Ingressi Vasco a Roma

Ingresso 1: Via del Circo Massimo ang. V.le Aventino (consigliato per accesso biglietto Posto Unico)

(consigliato per accesso biglietto Posto Unico) Ingresso 2: Via dei Cerchi ang. Via di San Gregorio (consigliato per accesso biglietto Posto Unico)

(consigliato per accesso biglietto Posto Unico) Ingresso 3: Via della Greca (consigliato per accesso biglietto PIT Gold)

(consigliato per accesso biglietto PIT Gold) Ingresso 4: Riservato tribuna hospitality e stampa – Via dei Cerchi ang. Via di San Teodoro (accesso riservato zona hospitality/press)

Parcheggi per il Circo Massimo di Roma

I parcheggi consigliati in prossimità della linea B della metropolitana sono:

Laurentina (ingresso da Via Francesco De Suppè), Magliana (ingresso da Via di Val Fiorita), Parcheggio Ostiense Adiacente EUR Magliana (ingresso da Via Ostiense), Partigiani (ingresso da Piazzale Partigiani), Trieste (ingresso da Via Chiana, 105), Nomentana (ingresso da Via Val d’Aosta), Jonio (ingresso da Via Gran Paradiso).

I parcheggi consigliati in prossimità della linea B1 della metropolitana sono:

Tiburtina (ingresso da Via Pietro l’Eremita), S. Maria Del Soccorso (ingresso da Via di Pietralata), Ponte Mammolo 1 (ingresso da Via delle Messi d’Oro), Ponte Mammolo 2 (ingresso dalla rampa di collegamento Via Tiburtina – Viale Palmiro Togliatti), Palmiro Togliatti (ingresso da Viale Palmiro Togliatti – Ponte Mammola), Rebibbia 1 (ingresso da Via Casal de’Pazzi), Rebibbia 2 (ingresso da Via Tiburtina, di fronte alla stazione della metropolitana).

I parcheggi consigliati in prossimità della linea A della metropolitana sono:

Battistini (ingresso da Via Lucio Il), Cipro (ingresso da Via Angelo Emo), Arco di Travertino (ingresso da Via dell’Arco di Travertino), Cinecittà (ingresso da Via Tuscolana, in corrispondenza della stazione della metropolitana), Anagnina (ingresso da Via Tuscolana), Anagnina A e C (ingresso da Via Vincenzo Giudice), Anagnina B (ingresso da via Otello Stefanini).

Orari metropolitana, come raggiungere il Circo Massimo con i mezzi

La fermata della metropolitana più vicina è Circo Massimo (linea B), che nei giorni del concerto chiuderà alle ore 21.00.

Fermate Consigliate:

Metro B Colosseo (1,1 km) / Metro B Piramide (1km)

ORARI METROPOLITANA

Linea A (Anagnina-Battistini), linea B (Laurentina-Rebibbia), linea B1 (Laurentina-Jonio), Linea C (Pantano – San Giovanni)

prima partenza da tutti i capolinea: 5:30

ultima partenza da tutti i capolinea, dalla domenica al giovedì: 23:30

ultima partenza da tutti i capolinea, venerdì e sabato: 1:30

Dalle 1:30 alle 5:30 di domenica 12 giugno e dalle 23:30 di domenica 12 giugno alle 5:30 di lunedì 13 giugno luglio sarà possibile usufruire delle linee sostitutive della metropolitana: linea notturna N2 sostitutiva della linea B e linea notturna N1 sostitutiva della linea A.

AUTOBUS

Stazione Termini: le linee che fanno capolinea a Stazione Termini sono C2, C3, H, M, 16, 38, 40, 64, 75, 82, 85, 90, 92,105,170,175,217,310,360,649,714,910; le linee notturne sono (dalle 00.00) N5, N7, N8, N9, N13, N15

Piazza Venezia (Via del Corso): le linee che fanno capolinea in Piazza Venezia sono 8, 44, 46, 60,190,780,781, 810,916; le linee che fanno solo la fermata a Piazza Venezia sono C3, 40, 53, 80, 85, 63, 70, 81, 83, 87, 160, 170, 175,186,271,628,716,810; le linee notturne (dalle 00.00) sono N3, N4, N6, N12, N12P, N18, N19, N20, N25

Piazzale Ostiense, Piazzale dei Partigiani, Cave Ardeatine (in prossimità della fermata metro Piramide): le linee che partono da Piazzale dei Partigiani sono 30, 83, 130F, 280 e 719 mentre da Piazzale Ostiense Cave Ardeatine (fuori dalla metro Piramide) sono 3B, 30, 83, 130F, 280, 719, 769; le linee notturne (dalle 00.00) sono N9, N1O, N11

TRAM

Linea 5 (Stazione Termini-Piazza dei Gerani): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

Linea 8 (Piazza Venezia-Via del Casaletto) : scendere in Piazza Venezia, da cui si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (circa 1km)

Linea 14 (Stazione Termini – V.le Palmiro Togliatti): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

Linea 19 (Piazza Risorgimento-Piazza dei Gerani): scendere a Porta Maggiore, raggiungere a piedi la Stazione Termini e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (lkm da Circo Massimo); in alternativa scendere alla fermata Policlinico e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

Scaletta Vasco Rossi Roma 2022

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

(bis)

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Continua a leggere su optimagazine.com