“Lo sport, insieme a salute e ambiente, devono diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e cittadine durante tutto l’anno”. E’ l’invito del Sottosegretario all’Anci Valentina Vezzali, intervenuta alla presentazione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nella città “Rigenera in salute la tua città” del prossimo 2 luglio.



“L’obiettivo di rigenerare le città, intese non solo come contenitore ma come insieme di soggetti e spazio vitale della comunità – continua la pluricampionessa olimpica di scherma – si persegue principalmente attraverso il benessere della popolazione che va raggiunto anche con la pratica sportiva“.



L’impegno politico di Valentina Vezzali è “incentivare alla pratica sportiva dotando le città e le realtà locali di strutture adeguate, non solo attraverso la creazione di nuovi impianti, ma anche soprattutto attraverso la rigenerazione di quelli già esistenti”. Ha inoltre annunciato una serie di iniziative pianificate con il Dipartimento per lo sport e di Sport e salute volte a sostenere i luoghi in cui viene svolta l’attività sportiva.

Con il progetto “Sport di Tutti” verranno stanziati 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo e l’innovazione del settore sportivo sul territorio.