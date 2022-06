Gli smartphone pieghevoli ormai non sono più un mistero per Samsung, che li padroneggia molto bene da svariati anni. Se il futuro fosse rappresentato dai display arrotolabili? Può darsi, non è un’ipotesi da poter scartare a priori. Il colosso di Seul lavora da tanto tempo alla soluzione: lo scorso mese, come riportato da ‘SamMobile‘, è stato pubblicato un brevetto depositato nel 2020 che ha per protagonista proprio un device con schermo rollable, che possiamo meglio osservare grazie al concept realizzato dal noto designer Jermaine Smith, che si è ispirato al brevetto di cui sopra.

L’idea del produttore asiatico è quella di produrre uno smartphone dotato di uno schermo capace di estendersi fino a ricoprire la superficie posteriore, ponendosi come una sorta di evoluzione dei modelli Edge. Parliamo, naturalmente, solo di uno dei tanti brevetti depositati da Samsung nel tempo, ragion per cui non bisogna commettere l’errore di pensare il prodotto venga effettivamente commercializzato (potrebbe anche restare chiuso nel cassetto per quanto ne sappiamo).

In ogni caso, se c’è la possibilità di veder debuttare un dispositivo con schermo rollable sappiate che Samsung è avanti a tutti gli altri produttori di smartphone in questo senso. La tecnologia del display arrotabile è ancora acerba, ma non è escluso possa prendere piede con successo nei prossimi mesi, soprattutto se il colosso di Seul vorrà insistere in questa direzione (in fondo la sospensione della serie Note in favore dei dispositivi pieghevoli spinge proprio in tal verso). Fateci sapere se personalmente un telefono capace di avvolgersi su sé stesso, con tutti i suoi eventuali limiti, potrebbe fare al vostro caso. Nel frattempo, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

