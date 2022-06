NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si fermano il 10 giugno su Rai2, con gli ultimi episodi della programmazione della prima parte di stagione: si tratta, rispettivamente, del sedicesimo e del diciassettesimo episodio del procedurale e del suo spin-off hawaiano.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si congedano dal pubblico di Rai2 venerdì 10 giugno, per una pausa che però sarà molto breve: a dispetto della tradizione, infatti, stavolta la programmazione si ferma solo per qualche settimana e non bisognerà attendere il mese di settembre per conoscere i rispettivi finali di stagione.

Ecco le trame di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i per gli ultimi episodi in onda il 10 giugno, a partire dalle 21.20 in prima tv assoluta su Rai2. NCIS 19 è in onda con l’episodio La Veglia, mentre quello di NCIS: Hawai’i si intitola Hacker.

NCIS 19×16

Durante una festa, dal cielo piovono brandelli di carne umana. Kasie scopre che questa assurda vicenda ha una spiegazione più che logica: degli avvoltoi, dopo essersi cibati di un cadavere, hanno rigurgitato il pasto in volo. La vittima si scopre essere Emma Radner, scomparsa cinque mesi prima e sulla cui vicenda è stato prodotto un podcast che Kasie e Knight conoscono a memoria. Le due ragazze, fomentate dai media, sono convinte che l`assassino di Emma sia il marito, ma la verità si rivela molto più complessa.

NCIS: Hawai’i 1×17

Durante l’opera di manutenzione di una diga, muore un marinaio. Sembrerebbe un errore di sistema ma arrivano sull’isola tutte le agenzie federali per indagare. Ernie viene rapito e così l’NCIS entra in azione.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i ripartiranno il mese prossimo su Rai2. Le due serie torneranno in onda già quest’estate, dal 15 luglio, sempre con la stessa programmazione in prima serata, ovvero con NCIS 19 alle 21.20 e NCIS: Hawai’i alle 22:10 su Rai2. Entrambe le serie sono state rinnovate da CBS e debutteranno con le nuove stagioni negli Stati Uniti a settembre.