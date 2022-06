Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live 2022, al via il 17 giugno da Bari. Tantissimi gli ospiti musicali sul palco della nuova edizione della tournée di Radionorba con Cornetto che toccherà alcune delle località più belle della Puglia.

L’esordio è atteso per venerdì 17 giugno, a Bari. Il giorno dopo, sabato 18 giugno, un’altra serata, sempre a Bari.

Poi toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine Trani (10 luglio) per il gran finale.

Battiti Life 2022 conferma la formula degli anni passati con i palchi dislocati anche in altre località della Puglia.

Tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti.

Il cast degli ospiti di Battiti Live 2022 è già stato annunciato, manca la suddivisione degli artisti tra le varie tappe. Saranno complessivamente oltre 80 gli artisti italiani ed internazionali impegnati in oltre 200 performance per lo show estivo del sud Italia che verrà condotto per il sesto anno consecutivo da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Tra i nomi spuntano quello di Marco Mengoni e di Tananai, ma ci saranno anche i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. Alex, Luigi Strangis, LDA, Sissi e Albe sono confermati nel cast insieme ai talenti delle precedenti edizioni. Tra questi Aka 7even, Big Boy, Riki, Giordana Angi e ancora Elodie e Mara Sattei ma anche Irama, Sangiovanni Deddy e Annalisa. Ci saranno Il Volo e Francesca Michielin, Federico Rossi e Tommaso Paradiso. Non potevano mancare Achille Lauro, Alessandro Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari e La Rappresentante di Lista.

Il cast completo qui sotto.



Gli ospiti di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022

Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Rkomi, Coez, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin, Sangiovanni,

Francesco Gabbani, Raf, Malika Ayane, Luigi Strangis, Alex, Albe, LDA, Sissi, Giordana Angi, Francesco Renga, Aka 7even, Big Boy, Noemi, Carl Brave, Max Gazzè, Matteo Romano, Mr.Rain, Alfa,Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Follya, Le Vibrazioni, Rocco Hunt, Rhove, Anna, Lazza, Andrea Damante, Aiello, The Kolors, Elettra Lamborghini, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Franco 126, Loredana Berte’, Fabrizio Moro, Baby K, Dargen D’Amico, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Gabry Ponte, Kayma, Federico Rossi, Hansel Delgado, Lola Indigo, Deddy, Caffelatte, Rettore, Tancredi, Dolcenera, Michele Bravi, Luchè, Riki, Shade, Cedraux, Alvaro Soler, Topic, Emis Killa, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & CoCo, Darin, Myss Keta.



Il corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti live, guidato dalla coreografa Federica Posca, è composto da Tommaso Stanzani, Christian Roberto, Kristijan Besirovic, Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano, Maria Grazia Tallei, Cosmary Fasanelli, Megan Ría, Martina Miliddi.

Continua a leggere su optimagazine.com