In tanti in Italia si chiedono quando escono le pagelle 2022 a scuola, in riferimento al secondo quadrimestre ormai archiviato in giro per il Paese. A dirla tutta, la scuola non è terminata ovunque, come abbiamo avuto modo di evidenziare alcuni giorni fa con un altro articolo, focalizzato proprio su questo tema. Premesso che non esista una data univoca per tutti gli istituti e per ogni regione, abbiamo alcuni riferimenti temporali che possiamo prendere in esame per dare qualche spunto di riflessione a chi è in attesa dei tanto desiderati verdetti.

Riferimenti su quando escono le pagelle 2022 a scuola riguardanti il secondo quadrimestre

Fatte queste premesse, quando escono le pagelle 2022 a scuola focalizzate sul secondo quadrimestre che volge ormai al termine? Inutile dire che le regioni dove la scuola è terminata in ritardo siano destinate a pubblicare le valutazioni finali in un secondo momento. In alcune circostanze, infatti, andremo addirittura oltre la data odierna per la chiusura dell’anno scolastico. Basti pensare al Friuli Venezia-Giulia e a Bolzano. Alla luce degli Esami di Stato, in ogni caso, abbiamo dei paletti e dei limiti oltre i quali non andremo sotto questo punto di vista, al netto delle tempistiche tecniche richieste dagli scrutini istituto per istituto.

Alla luce di queste considerazioni, se vi state chiedendo quando escono le pagelle 2022 a scuola riguardanti il secondo quadrimestre, è possibile al più parlare di un arco temporale entro il quale le varie regioni ci daranno riscontro. Premesso che per le ragioni esposte in precedenza non dovremmo andare oltre la soglia del 30 giugno, è altamente probabile che prima del 20 giugno gli istituti non riescano a darci un riscontro sotto questo punto di vista.

Dunque, il quesito su quando escono le pagelle 2022 a scuola focalizzate sul secondo quadrimestre si concentra fondamentalmente su quei dieci giorni, salvo ovviamente eccezioni.