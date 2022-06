Una pioggia di critiche sull’esibizione di Mahmood a Radio Zeta Future Hits Live 2022, e non solo. Non è la prima volta, infatti, che il cantante viene aspramente criticato sui social mentre si esibisce in TV; è successo anche durante le esibizioni all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, dove l’Italia sembrava essere tra le favorite per posizionarsi invece addirittura fuori dal podio.

Anche in quel caso, sui social Mahmood era stato criticato da tutta Europa, in tutte le lingue, su Twitter. In tempo reale gli spettatori commentavano stecche ed imprecisioni che hanno sicuramente contribuito alla discesa lungo la classifica di gradimento. Fortunatamente non c’erano classifiche da stilare nella serata di ieri ma solo un grande concerto organizzato da Radio Zeta all’Auditorium Parco della Musica di Roma per festeggiare la musica della nuova generazione.

Mahmood e Blanco, entrambi tra gli ospiti dell’evento, hanno portato sul palco della Cavea la loro Brividi, brano di una magia unica che ha rapito tutti sin dal primo ascolto al Festival di Sanremo 2022 fino alla vittoria finale della kermesse. Una vittoria evidente sin dalla prima esibizione quella della coppia inedita che sembrava essere tutto ciò di cui avessimo bisogno. Ma live, crolla tutto.

Brividi dal vivo non si conferma la hit tanto amata ed apprezzata dal pubblico e non è la prima volta che, in seguito a performance live dei due cantanti, viene a mancare l’unione e l’eleganza di quel duetto che univa due voci diverse e distanti ma perfette insieme. La perfezione intravista a Sanremo manca, è mancata all’Eurovision e (purtroppo) viene a mancare di nuovo al Future Hits Live.

Sui social si sprecano i commenti contro Mahmood e le critiche alla sua voce. Qualcuno ipotizza problemi con il microfono e altri addirittura problemi di salute.

Il risultato? Una versione di Brividi che non avremmo mai voluto sentire.

