Sarà per la linea di basso trascinante di Claudio “Gallo” Golinelli e Andrea Torresani, sarà per la straordinaria capacità nella performance: L’Amore L’Amore di Vasco Rossi è il brano che mancava in un’estate di reggaeton tra l’ennesimo featuring delle popstar del momento e il disseppellimento di vecchie glorie della musica leggera che – quando arriva la bella stagione – giocano la carta del pezzo radiofonico.

Ancora una volta il rocker di Zocca interviene per creare scompiglio e spettinare il suo pubblico nel bel mezzo del tour che lo vede impegnato nelle principali città italiane per restituire ai suoi fan due anni di silenzio dei concerti. L’Amore L’Amore è contenuto nell’ultimo disco Siamo Qui (2021) ed è una rispolverata di anni ’90, chitarre e quarti di batteria precisi come una parata militare.

Il ritmo è frenetico, alla pari del sentimento tormentato che dà il titolo al nuovo singolo disponibile da oggi, venerdì 10 giugno, in rotazione radiofonica. Nel ritornello il Blasco tenta lo slogan: “Si fa con le mani, si fa con il cuore, si fa come si vuole”. Nella ricetta c’è tutto: il riff di chitarra di Stef Burns e Vince Pastano, la batteria incalzante di Matt Laug e la gioia di un rock spontaneo e storico.

Il singolo è accompagnato dal video girato da Pepsy Romanoff durante il live di Trento che è già storia, in cui vediamo il Blasco circondato dai suoi sodali mentre arringa il pubblico con il suo nuovo manifesto. Che poi Vasco, d’amore, ci ha parlato tante volte e in più di 40 anni di carriera ce lo ha raccontato in tutte le sue declinazioni.

Oggi L’Amore L’Amore di Vasco Rossi è la narrazione più diretta, immaginando un triangolo amoroso: “Lui è sempre nel tuo cuore, io soltanto per due ore”, perché questo “può andare anche così” anche se “non si capisce bene la storia com’è”.

Testo

Com’è?

Lui con te

Lei che l’ama fino in fondo

Ma lui non c’è Sta con te

Lei con lei

Lui con lui

Non ci credi fino a quando ti ritrovi lì Eh sì, può andare anche così

L’amore a prima vista

L’amore che non basta

Lui è sempre nel tuo cuore Io soltanto per due ore

Perché fa libidine

Ma lui è più sensibile L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani, si fa con il cuore

Si fa come si vuole L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore Tu con me

Lui con te

Qui non si capisce bene la storia com’è

Ci vuole il buttafuori I sensori

Per buttare i cattivi pensieri

Per evitare gli ostacoli

Quando siamo fuori Quando restiamo da soli, da soli, da soli, da soli

Lei con me, lui con te, lei con lei, lui con lui

Lui con lei, lei non c’è, lui dov’è, lei perché

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani, si fa con il cuore

Si fa come si vuole L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Continua a leggere su optimagazine.com