New Amsterdam 4 torna in onda venerdì prossimo, il 17 giugno, con tre nuovi episodi e con Max pronto ad occuparsi di un attacco hacker destinato a mettere in ginocchio il suo ospedale. Le cose per lui si complicano non solo nella vita personale ma anche in quella lavorativa ma, prima di capire cosa succederà venerdì prossimo, la seri tornerà in onda oggi con gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo Un segno duraturo, Falsi ricordi e Un intervento pazzesco.

Negli episodi di New Amsterdam 4 in onda oggi, 10 giugno, su Canale5, Max ed Helen intendono impiegare le ultime cinque settimane prima della partenza per lasciare un segno duraturo del loro operato al New Amsterdam e mentre la dottoressa si scontra contro la pessima gestione degli screening mammografici, il suo amato Max deve lavorare al fianco di Veronica Fuentes per lavorare al passaggio di testimone, sarà davvero così facile?

Veronica Fuentes prosegue nel riassetto del New Amsterdam e per strizzare l’occhio ai conservatori procede a un restyling dell’atrio, sostituendo la targa Lenape con una mostra di arte birmana sponsorizzata dal Manhattan Museum ma lo scandalo è dietro l’angolo quando l’ospedale finisce nel mirino di una paziente birmana. In Pronto Soccorso Lauren trova sua madre in preda ai dolori ed è convinta che sia alla ricerca degli antidolorifici da cui è dipendente, cosa succederà tra le due?

Infine, Helen riceve un messaggio da un suo ex e poco dopo scopre che è gravemente malato e dovrà essere sottoposto a un rischioso intervento per il quale Max contatta una giovane, competentissima oncologa. Nel frattempo, Bloom è alle prese con due anziani comici malandati e brontoloni.

La prossima settimana, nei nuovi episodi di New Amsterdam 4, il sistema informatico dell’ospedale subisce un cyber attacco da parte di una banda di hacker russi che chiede un riscatto di dieci milioni di dollari, minacciando di mettere fuori uso per sempre la rete locale, il che vorrebbe dire la fine dell’ospedale.