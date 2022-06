Nonostante siano passati alcuni giorni dall’annuncio di Apple sul mancato aggiornamento iOS 16 su iPhone, è davvero difficile ingoiare il boccone amaro del mancato supporto software, anche perché inatteso dai più. Ci si sarebbe attesi un altro nuovo major release per i modelli standard e Plus ma l’azienda di Cupertino ha pensato di non accontentare molti dei suoi clienti sparsi in tutto il mondo con una decisione (in parte) inspiegabile.

Perché l’aggiornamento iOS 16 sugli iPhone 7 non arriverà? Il mancato update era di certo atteso per gli iPhone 6S e gli iPhone SE di prima generazione, graziati pure da iOS 15 nel 2021. Eppure, il passo in avanti sembrava scontato per i melafonini di una generazione più recente. La limitazione hardware che, all’apparenza, sembra aver inciso sui modelli oggetto di questo approfondimento è stata la presenza del chip Apple A10 Fusion a 16 nanometri, sulla carta non in grado di garantire alcune funzionalità pure presenti nell’ultima fatica software degli sviluppatori. Eppure, a ben vedere, iPadOS 16 (la controparte di iOS 16 su tablet) arriverà sull’iPad di sesta e settima generazione, entrambi alimentati dallo stesso chip A10. Anzi, addirittura, iPadOS 16 verrà distribuito anche sull’iPad di quinta generazione che è alimentato dal precedente chip A9. Proprio alla luce di quanto riportato, risulta alquanto strana la scelta di Apple di mettere da parte l’iPhone 7.

Pur ammettendo qualche difficoltà di implementazione dell’aggiornamento iOS 16 su iPhone 7, perché Apple non ha scelto di garantire comunque l’update per il melafonino ancora abbastanza diffuso, ma con qualche funzionalità in meno? D’altronde altri modelli Apple meno recenti mancheranno alcune feature software della nuova release e per dirla tutta, solo i prossimi iPhone 14 di settembre avranno proprio tutti i plus dell’update di Cupertino, incluso l’Always on Display.

Magari, è questo non è un mistero, Apple sta cercando di spingere i suoi clienti verso modelli più recenti di iPhone. Ciò non toglie che la delusione per il mancato aggiornamento iOS 16 su iPhone 7 è tanta. Almeno la speranza è che Apple provveda al rilascio di qualche patch di sicurezza, quando necessario, proprio per i modelli in questione.

