Il diario di Michele Monina diventa un libro, disponibile in un’unica copia battuta all’asta. Partecipare è possibile da oggi e per i prossimi 9 giorni su https://www.catawiki.com/it/l/57887631. Occorrerà effettuare una puntata inserendo una cifra superiore a quella che si visualizza nel momento dell’accesso. Il miglior offerente, alla chiusura dell’asta, riceverà l’esemplare unico del libro di Michele Monina, Rock Down – Altri Cento Di Questi Giorni.

Dopo il reading/performance, da Guinness dei primati per la lettura di un unico libro più lunga di sempre al mondo, il progetto di Michele Monina, nato come un diario in cui scrivere i propri sfoghi durante il Covid-19, diventa un gioiello.

Il reading si è tenuto per settantadue ore consecutive a Milano, cuore dell’Italia ferito dal confronto col Covid-19nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2022 nella Sala Bausch del Teatro Elfo Puccini e IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, con oltre cinquecento ospiti (tra cui Red Canzian, Andrea Mirò, Gigi D’Alessio, Morgan, Enrico Ruggeri, Mauro Ermanno Giovanardi, oltre che società civile, organizzazioni sociali, onlus, artisti indipendenti).

La vita del progetto continua oggi e Rock Down – Altri Cento Di Questi Giorni diventa un libro in una copia unica non in vendita nei negozi ma disponibile solo all’asta. L’asta si chiuderà il 19 giugno e la copia è a cura di Edizioni Underground.

Nel mondo della produzione in serie, dove ogni oggetto è replicabile e il valore di un bene si conta in numero di condivisioni, ha ancora valore il concetto di unicità? Se lo domanda Edizioni Underground? Da qui l’idea di proporre un libro in un unico esemplare sul mercato.

Una singola opera composta di 4 volumi che, stampata in un’unica copia diventa monumento alla scrittura e simbolo dell’unicità dell’esperienza artistica. Un libro che è stato dato in pasto al pubblico prima di vedere la luce, letto in un’unica soluzione da oltre 300 lettori per un reading di 72 ore tra il 13 e il 15 aprile scorsi presso il Teatro Elfo Puccini di Milano. Letto da molti, ascoltato da moltissimi, stampato in una sola copia.

Perché il molto diventa uno, come in un esperimento alchemico degno della penna di un Borges postmoderno.

“Torniamo indietro di mille anni” afferma Maurizio Mozzoni, responsabile editoriale Underground? “Torniamo al libro unico, custodito in una sola biblioteca e consultabile solo attraverso mille difficoltà solo da chi davvero ne comprendeva il senso e ne sentiva il desiderio”.

Il libro come bene prezioso, come oggetto del desiderio che si muove tra realtà e mito, che diventa oggetto di culto di per sé, al di là del contenuto. “Mi piace pensare che una volta battuto all’asta il volume si inabissi nel tempo come un novello Necronomicon o diventi oggetto di visite turistiche come il Libro di Kells”, scherza Mozzoni.

