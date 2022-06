Il cast dello spin-off di Bridgerton si amplia con due nuovi interpreti: a riprese in corso, è stato confermato da Deadline che gli attori inglesi Katie Brayben (Doctor Who) e Keir Charles (Love Actually, Back to Life) si sono uniti all’ensamble per interpretare rispettivamente i personaggi ricorrenti di Vivian Ledger e Lord Ledger. La miniserie Netflix sarà incentrata sull’ascesa della giovane Regina Charlotte, personaggio che nella serie originale Bridgerton è stato interpretato da Golda Rosheuvel.

Lo spin-off di Bridgerton, attualmente in produzione nel Regno Unito, è atteso entro l’anno su Netflix: oltre all’ascesa al trono della Regina Charlotte, racconterà e reinventerà anche le storie della giovane Violet Bridgerton e Lady Danbury. Si tratta di un format del tutto inedito, visto che il personaggio della regina Charlotte non è presente nei romanzi best-seller di Julia Quinn che hanno ispirato la serie ShondaLand record di visualizzazioni su Netflix.

A spingere Netflix a produrre uno spin-off di Bridgerton sul personaggio è stata la rapida popolarità acquisita dalla Regina (che pare discendesse da un ramo genealogico di origini africane della famiglia reale portoghese, da cui l’interpretazione affidata ad un’attrice di colore) presso il pubblico del period drama con le prime due stagioni.

Lo spin-off di Bridgerton è scritto da Shonda Rhimes, che ne è anche produttrice esecutiva insieme alla storica co-fondatrice di ShondaLand Betsy Beers e al regista e produttore Tom Verica (già nel cast e nella produzione de Le Regole del Delitto Perfetto). Rhimes è tornata alla scrittura con un’altra miniserie Netflix, Inventing Anna, rilasciata quest’anno.

Netflix non ha ancora annunciato una data d’uscita per lo spin-off di Bridgerton, le cui riprese sono partite questa primavera.

