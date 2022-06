Sono stati annunciati i concerti di Eros Ramazzotti in Italia nel 2023. Non solo l’Arena di Verona e Agrigento, dopo l’estate: Eros tornerà dal vivo alla penisola per una serie di appuntamenti che fanno parte della sua tournée mondiale appena annunciata.

Si esibirà nei palasport a partire dal mese di marzo, con tappa confermate a Milano, Torino, Firenze e Roma. Si esibirà anche ad Eboli e Jesolo mentre toccherà le location più belle d’Europa e farà capolino negli Stati Uniti.

“Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme” – racconta Eros nell’annunciare la tournée mondiale che lo vedrà protagonista con la sua musica il prossimo anno.

Ma prima, ci sarà una première del tour mondiale che include anche 4 eventi imperdibili all’Arena di Verona in programma per 20 – 21 – 23 – 24 settembre e 2 date al Teatro della Valle dei Templi, Agrigento.

A questi se ne aggiungeranno altri 4 al Mediolanum Forum di Milano a marzo 2023, poi un concerto a Torino e uno a Firenze prima di un doppio live a Roma – Palazzo dello sport, 6 e 7 aprile 2023. L’11 aprile, Eros porterà la sua musica dal vivo al Palasele di Eboli e il 28 aprile al PalaInvent di Jesolo.

I preordini del nuovo album, Battito Infinito, daranno diritto ai fan di accedere alla prevendita esclusiva di 48 ore del nuovo tour mondiale dalle 10.00 CET di martedì 21 giugno. I biglietti per il BATTITO INFINITO WORLD TOUR saranno poi in vendita da giovedì 23 giugno ore 10.00 CET.

I concerti di Eros Ramazzotti in Italia nel 2022

17 – 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO

20 – 21 – 23 – 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA

I concerti di Eros Ramazzotti in Italia nel 2023

14 – 15 – 17 – 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

25 Marzo 2023 – PalaAlpitour, TORINO (ITALIA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 – 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

