American Rust – Ruggine Americana ce l’ha fatta: dopo la cancellazione, è arrivata l’operazione salvezza. Il dramma poliziesco del candidato all’Oscar Dan Futterman e del candidato al Tony Award Adam Rapp avrà una seconda occasione grazie ad Amazon Freevee (ex IMDb TV).

American Rust – Ruggine Americana racconta le realtà familiari di una piccola città americana, nel sud-ovest della Pennsylvania, attraverso gli occhi del capo della polizia Del Harris (Jeff Daniels), che si ritrova a proteggere il figlio della donna che ama dall’accusa di omicidio. Basata sull’omonimo romanzo di Philipp Meyer, la serie è stata acclamata dalla critica, ma non era stata rinnovata da ShowTime.

A salvare American Rust – Ruggine Americana è arrivato il servizio streaming gratuito di Amazon, che produrrà e distribuirà un seconda stagione prodotta da Boat Rocker e con la stessa squadra creativa (Jeff Daniels, Dan Futterman e Adam Rapp alla produzione esecutiva). Le riprese della seconda stagione, che sarà trasmessa in esclusiva su Freevee, dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Il protagonista Daniels, che torna nel cast affiancato da Maura Tierney, ha commentato così il rinnovo a sorpresa.

Sono grato ad Amazon Freevee per averci dato la possibilità di realizzare la seconda stagione di American Rust. Ambientato all’interno di una cittadina americana in difficoltà, la nostra storia autentica e raccontata in modo realistico è fatta apposta per lo streaming. I film che non si fanno più oggi vengono realizzati come serie in luoghi come Amazon Freevee. È il posto in cui voglio stare.