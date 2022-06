Vanessa Incontrada è di nuovo vittima di body shaming. Nel corso degli anni, l’attrice e showgirl spagnola è stata più volte bersagliata sui social per il suo aspetto fisico, quei “chili di troppo” che, secondo l’assurdità della rete, non rispettano i canoni di bellezza femminile.

Vanessa Incontrada non si è mai demoralizzata, ed ha sempre affrontato i suoi haters a testa alta. Anche quando l’avevano insultata durante la gravidanza, chiamandola “balena” – un fatto orribile che l’ha fatta soffrire. Stavolta, però, i commenti negativi sono stati pessimi, troppi da digerire.

L’attrice di Fosca Innocenti è apparsa in uno scatto “rubato” sulla copertina del settimanale Nuovo, che non le rende affatto giustizia. Nella foto in questione, la showgirl appare appesantita, non sembra neanche lei, e nella didascalia si legge che si sta rilassando in spiaggia tra un ciak e l’altro della seconda stagione della fiction Mediaset, dove recita con Francesco Arca.

Le polemiche sono nate per l’intenzione del settimanale di pubblicare proprio quella foto, come se lo scopo fosse quello di evidenziare il suo aspetto fisico. La scelta di metterla in copertina non è assolutamente giustificata e non se ne sentiva il bisogno soprattutto perché non è la prima volta che la Incontrada viene presa di mira in questo senso.

Solo qualche giorno fa, l’attrice pubblicava su Instagram un altro scatto in bianco e nero in cui la si vedeva correre per allenarsi. I commenti, neanche a dirlo, sono stati di una cattiveria assurda. Tra chi la accusa di aver condiviso una foto vecchia perché stanca delle critiche, a chi si dice “deluso” perché dopo anni di “battaglia mediatica sulla libertà di essere quello e come si vuole sulla bellezza interiore contro bodyshaming che non voleva dimagrire e si accettava così”, ora ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia un fisico tonico.

A questo punto, non importa cosa scriverà o pubblicherà: Vanessa Incontrada verrà sempre presa di mira ingiustamente.

